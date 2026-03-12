快訊

桃機：2026運量成長可期 69天累計旅運量突破千萬人次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園機場今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次。 中央社
桃園國際機場營運動能持續升溫，機場公司12日表示，今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1週左右，顯示今年客運市場成長可期。

回顧去年，桃園機場全年客運量達4,780萬人次，較2024年4,492萬人次成長6%，與2019年疫情前相較已恢復98%，自10月起各月旅運量均已超越2019年同期，12月更以432萬人次創下單月歷史新高，整體營運表現穩健攀升。

機場公司表示，2025年桃園機場航線分布已達27個國家、106個城市，其中東北亞、東南亞、北美、歐洲及中東等市場旅客量均已超越2019年同期，尤以北美航線每週往返航班數超過360班、復甦程度達123.2%最為突出。另在轉機營運方面，雖受美國關稅及移民政策不確定性的短期影響，全年轉機旅客約為669萬人次，較2024年略減5萬人次，但從11月起轉機量已超過2024年同期水準，主要來自北美及東南亞，突顯桃園機場作為東亞轉機樞紐的重要性。

在貨運表現方面，桃園機場2025年貨運總量達250萬公噸，較2024年成長10%，亦較2019年成長15%，為史上第三高。自由貿易港區營運也有爆發性成長，貨量5萬噸、年增率47%，進出口貿易值衝破5兆元、年增率達116%，相關數據充分展現我國經濟發展實力與國際競爭力。

2025年客貨運大幅成長的同時，機場公司也持續推動各項重大建設，包括第三航廈建設的第一階段里程碑北廊廳在12月25日正式啟用，第三跑道建設的臨時過夜機坪陸續完工啟用，可提升整體服務量能，強化航班調度彈性。同時，機場公司更在高運量環境下持續辦理南北跑道歲修維護，在兼顧飛航安全、工程品質與整體營運秩序下，展現穩健的工程執行與管理效能。

機場公司指出，雖然近期中東情勢升高影響，可能對全球航空業營運帶來衝擊，展望2026年發展成長可期。機場公司將攜手機場大聯盟夥伴，持續優化場站設施、提升旅客服務與營運效率，穩步提升整體競爭力，積極推動第三航廈及第三跑道等重大建設，繼續朝向重要客貨運樞紐機場目標邁進。

