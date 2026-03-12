台塑、台化評估戰事影響 有助減少市場不公平競爭

美伊戰事延燒，荷莫茲海峽航運受阻，推升國際油價大漲，石化市場大亂。不過台塑、台化都評估，危機也是轉機，認為中國石化廠將是最大受害者，有助減少市場不公平競爭。

台塑企業今天舉行媒體春酒，面對媒體追問美伊戰事的影響，台化董事長洪福源表示，短線油價怎麼走，沒有人知道，台化的最高指導原則，就是拿到的高價原料，要有辦法製成高價成品賣出去，有利差的才做。

洪福源分析，如果荷莫茲海峽被封鎖，中國石化廠可能是最大的受害者，因為中國原油進口有很大一部分是從荷莫茲海峽出來。尤其中國這幾年大力推動重質油直接轉化成乙烯、丙烯等高附加價值烯烴的「油轉化」技術，中國很多煉化一體廠都是油轉化，現在如果油料不足，且油價這麼高，中國就沒辦法開出那麼多的產能。

台化這幾年深受中國石化產能過剩困擾，洪福源認為，接下來台化會比較有機會，營運有機會好一點。

台塑董事長郭文筆也認為，美國總統川普近期連續打擊委內瑞拉、伊朗等2個重要產油國，這兩個產油國合計占中國原油進口比重約20%，現在川普一打，中國喪失低價原料成本優勢，有利減少市場不公平競爭，對台塑而言是利多。

郭文筆指出，PVC和液碱合計占台塑營收比重約4成，是重要主力產品。中國政府4月1日取消PVC出口退稅13%，這對於年產能約600萬噸的中國電石法PVC廠家而言，因無法退稅、成本增加，外銷無競爭力，將逐步降產或淘汰，連帶影響液碱產能減少約每年420萬噸，這將有利未來PVC及液碱市場供需平衡，對台塑有利。