快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑、台化評估戰事影響 有助減少市場不公平競爭

中央社／ 台北12日電

美伊戰事延燒，荷莫茲海峽航運受阻，推升國際油價大漲，石化市場大亂。不過台塑、台化都評估，危機也是轉機，認為中國石化廠將是最大受害者，有助減少市場不公平競爭。

台塑企業今天舉行媒體春酒，面對媒體追問美伊戰事的影響，台化董事長洪福源表示，短線油價怎麼走，沒有人知道，台化的最高指導原則，就是拿到的高價原料，要有辦法製成高價成品賣出去，有利差的才做。

洪福源分析，如果荷莫茲海峽被封鎖，中國石化廠可能是最大的受害者，因為中國原油進口有很大一部分是從荷莫茲海峽出來。尤其中國這幾年大力推動重質油直接轉化成乙烯、丙烯等高附加價值烯烴的「油轉化」技術，中國很多煉化一體廠都是油轉化，現在如果油料不足，且油價這麼高，中國就沒辦法開出那麼多的產能。

台化這幾年深受中國石化產能過剩困擾，洪福源認為，接下來台化會比較有機會，營運有機會好一點。

台塑董事長郭文筆也認為，美國總統川普近期連續打擊委內瑞拉、伊朗等2個重要產油國，這兩個產油國合計占中國原油進口比重約20%，現在川普一打，中國喪失低價原料成本優勢，有利減少市場不公平競爭，對台塑而言是利多。

郭文筆指出，PVC和液碱合計占台塑營收比重約4成，是重要主力產品。中國政府4月1日取消PVC出口退稅13%，這對於年產能約600萬噸的中國電石法PVC廠家而言，因無法退稅、成本增加，外銷無競爭力，將逐步降產或淘汰，連帶影響液碱產能減少約每年420萬噸，這將有利未來PVC及液碱市場供需平衡，對台塑有利。

洪福源 市場 國際油價

延伸閱讀

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

美伊戰事引爆能源危機 台塑化：國內油品供應到底

台塑四寶加速轉型 2030年創造386億元轉型效益

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

相關新聞

陽明強化競爭力 訂6艘13,000 TEU級新世代LNG雙燃料船

陽明海運（2609）今(12)日召開第411次董事會，因應陽明海運業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，並決議以取得6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

桃機：2026運量成長可期 69天累計旅運量突破千萬人次

桃園國際機場營運動能持續升溫，機場公司12日表示，今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1週左右，顯示今年客運市場成長可期。

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。