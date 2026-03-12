友鋮：歐系新車型訂單將放量 營運拚較去年成長

友鋮董事長張宏誠表示，2025年受匯差影響獲利，不過2年前接觸歐系車廠新車型開發，目前已有小批量出貨，預期今年第2季至第3季放量，看好今年營運有機會較去年成長；也希望透過併購擴張營運規模，若有與友鋮具互補性的公司願意釋股或合作，都是評估方向。

汽車扣件廠友鋮今天舉辦媒體交流會。據友鋮公布2025年財報，營收新台幣24.43億元，歸屬於母公司業主淨利1.68億元，年減32%，每股純益（EPS）3.75元；張宏誠說，去年獲利減少是因匯差影響，隨著歐洲市場逐步復甦，今年營運有望從去年谷底回升。

他表示，以往跟車廠合作多為提供成熟產品，前2年開始參與歐系車廠新車型開發；由於友鋮具開發速度，能快速提供樣品，因此取得訂單；該車廠今年下半年將發表新車，目前已開始小批量出貨，預估第2季起逐步放量。

他說，參與新車型開發有助於與車廠建立更緊密關係，對公司毛利也會有實質貢獻。此外，今年將參加日本與美國的展覽，希望藉此拓展客戶，帶來訂單。

不過他指出，若要快速擴大營運規模，最快方式還是得透過併購；未來併購方向，希望與友鋮具互補性，並傾向水平整合，例如具備熱處理、電鍍等友鋮目前未有設備的公司，另外，友鋮授權的專利產品相對不足，但有不少公司都擁有授權產品，都是未來合作的利基。

至於去年美國祭出關稅，因友鋮銷美比例高達65%，副董事長劉立基說，鋼鐵出口美國是適用232條款，目前輸美稅率50%，與其他國家齊頭，競爭力並無受到很大影響。只是美國國內生活成本因此增加，如果消費能力不如以往，可能會影響車市需求；若一般民眾都逐漸適應關稅帶來的成本變化，車市仍有機會回到以前強勁需求。