友鋮：歐系新車型訂單將放量 營運拚較去年成長

中央社／ 台北12日電

友鋮董事長張宏誠表示，2025年受匯差影響獲利，不過2年前接觸歐系車廠新車型開發，目前已有小批量出貨，預期今年第2季至第3季放量，看好今年營運有機會較去年成長；也希望透過併購擴張營運規模，若有與友鋮具互補性的公司願意釋股或合作，都是評估方向。

汽車扣件廠友鋮今天舉辦媒體交流會。據友鋮公布2025年財報，營收新台幣24.43億元，歸屬於母公司業主淨利1.68億元，年減32%，每股純益（EPS）3.75元；張宏誠說，去年獲利減少是因匯差影響，隨著歐洲市場逐步復甦，今年營運有望從去年谷底回升。

他表示，以往跟車廠合作多為提供成熟產品，前2年開始參與歐系車廠新車型開發；由於友鋮具開發速度，能快速提供樣品，因此取得訂單；該車廠今年下半年將發表新車，目前已開始小批量出貨，預估第2季起逐步放量。

他說，參與新車型開發有助於與車廠建立更緊密關係，對公司毛利也會有實質貢獻。此外，今年將參加日本與美國的展覽，希望藉此拓展客戶，帶來訂單。

不過他指出，若要快速擴大營運規模，最快方式還是得透過併購；未來併購方向，希望與友鋮具互補性，並傾向水平整合，例如具備熱處理、電鍍等友鋮目前未有設備的公司，另外，友鋮授權的專利產品相對不足，但有不少公司都擁有授權產品，都是未來合作的利基。

至於去年美國祭出關稅，因友鋮銷美比例高達65%，副董事長劉立基說，鋼鐵出口美國是適用232條款，目前輸美稅率50%，與其他國家齊頭，競爭力並無受到很大影響。只是美國國內生活成本因此增加，如果消費能力不如以往，可能會影響車市需求；若一般民眾都逐漸適應關稅帶來的成本變化，車市仍有機會回到以前強勁需求。

相關新聞

陽明強化競爭力 訂6艘13,000 TEU級新世代LNG雙燃料船

陽明海運（2609）今(12)日召開第411次董事會，因應陽明海運業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，並決議以取得6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

桃機：2026運量成長可期 69天累計旅運量突破千萬人次

桃園國際機場營運動能持續升溫，機場公司12日表示，今(2026)年自1月1日起至3月10日共69天，累計旅運量已達1,001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1週左右，顯示今年客運市場成長可期。

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

