美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

台化（1326）董事長洪福源表示，原本認為美伊戰爭是「短多長空」，但戰爭可能不會在短時間內結束，若中東航運緊張情勢持續，將影響全球能源運輸，中國大陸可能受到較大衝擊，整體成本與供應壓力將上升，這對台灣石化業而言可能帶來一定機會。

台塑集團12日舉行媒體春酒，外界關注美伊戰爭開抵對全球原油及石化產業的影響，台塑集團總裁吳嘉昭表示，台塑集團原本預期塑化本業最壞的狀況將過去，明年起將會好轉，不過隨著中東局勢變化太大，未來塑化本業如何發展仍待觀察。

郭文筆表示，過去國際油價每桶70至80美元時，部分受到制裁的原油可能只以30至40美元價格出售給中國大陸，形成不對等競爭。當制裁增加時，這些原油主要只能銷往中國大陸，因此對其他亞洲石化業者造成不利影響。如今這個因素逐漸減弱，對台塑而言是一項利多。

洪福源表示，近期中東地緣政治衝突升溫，使國際油價波動加劇，他原本估計整體情勢可能呈現「短多長空」格局，短期油價上揚有助於石化產品價格回升，但長期市場仍存在不確定性。他進一步指出，若中東航運緊張情勢持續，將影響全球能源運輸，中國大陸可能受到較大衝擊，因部分原油運輸需經過相關航道。雖然中國大陸仍可從其他地區取得原油，但整體成本與供應壓力將上升。

洪福源指出，若油價維持在目前水準，且供應鏈受到一定程度干擾，對台灣石化業而言可能帶來一定機會。不過，市場變化極大，油價可能從80美元回落至60美元，也可能因地緣政治升高而升至120美元，未來走勢仍難以預測，企業最重要的是強化經營體質與營運管理，包括確保原料供應、控制成本並提升產品銷售能力，以因應快速變動的市場環境。

台塑化（6505）董事長曹明表示，原料成本占92%，原油有80%來自於中東地區，其餘則是現貨，荷莫茲海峽封閉，油源也要進行調整，更已經開始購買非洲的原油。他也透露，目前台塑化庫存有700萬桶，而戰備儲量則是630萬桶，台塑每天估計要使用約48萬桶，因此也希望戰事儘快結束。