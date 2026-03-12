美伊戰事引爆能源危機 台塑化：國內油品供應到底

美伊戰事延燒，荷莫茲海峽航運受阻，影響石油輸運，台塑化本週已針對石化品向客戶發出不可抗力（Force Majeure），至於油品部分，台塑化今天表示「國內油品一定會供應到底。」

台塑企業今天舉行媒體交流，台塑化總經理林克彥表示，台塑化正常情況下有大約45%至50%的油品是外銷，現在油品出口，除了合約繼續走，現貨已經不接單，全力供應國內油品需求。

台塑化也積極尋找替代方案，已找到西非的原油供應，另也朝東南亞希望找到一些能即時提領的油。

台塑化董事長曹明表示，美伊戰事延燒，除了造成油價上漲，台塑化逾8成的原油來自中東地區，現在因為荷莫茲海峽航運受阻，原料供應面臨滿大的變數。

曹明盤點，目前台塑化的原油庫存大約700萬桶，海上在途油品約600萬桶，另外還有約630萬桶的戰備儲油，必須政府許可才能動用。上述數字合計，對照台塑化平均1天用油量約48萬桶，大約可以撐1個月左右。

林克彥分析這波中東危機，原本期待是短期影響，1、2週內可以解決，但現在的發展趨勢看起來不像；如果拉長到中期，也就是1、2個月，那原料供應肯定會受到影響，台塑化才會在本週發出不可抗力通知，針對石化品的部分，一些長期合約可能減量供應。