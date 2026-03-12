快訊

美伊戰事引爆能源危機 台塑化：國內油品供應到底

中央社／ 記者曾仁凱台北12日電

美伊戰事延燒，荷莫茲海峽航運受阻，影響石油輸運，台塑化本週已針對石化品向客戶發出不可抗力（Force Majeure），至於油品部分，台塑化今天表示「國內油品一定會供應到底。」

台塑企業今天舉行媒體交流，台塑化總經理林克彥表示，台塑化正常情況下有大約45%至50%的油品是外銷，現在油品出口，除了合約繼續走，現貨已經不接單，全力供應國內油品需求。

台塑化也積極尋找替代方案，已找到西非的原油供應，另也朝東南亞希望找到一些能即時提領的油。

台塑化董事長曹明表示，美伊戰事延燒，除了造成油價上漲，台塑化逾8成的原油來自中東地區，現在因為荷莫茲海峽航運受阻，原料供應面臨滿大的變數。

曹明盤點，目前台塑化的原油庫存大約700萬桶，海上在途油品約600萬桶，另外還有約630萬桶的戰備儲油，必須政府許可才能動用。上述數字合計，對照台塑化平均1天用油量約48萬桶，大約可以撐1個月左右。

林克彥分析這波中東危機，原本期待是短期影響，1、2週內可以解決，但現在的發展趨勢看起來不像；如果拉長到中期，也就是1、2個月，那原料供應肯定會受到影響，台塑化才會在本週發出不可抗力通知，針對石化品的部分，一些長期合約可能減量供應。

原油 東南亞 能源危機 台塑化

相關新聞

美伊緊張 台塑郭文筆、台化洪福源都說：大陸石化低價原料優勢將減弱

中東戰火牽動全球原料供應，台塑（1301）董事長郭文筆12日表示，近期委內瑞拉以及伊朗受到美國制裁與地緣政治衝突影響，原本能低價出口至中國大陸的原油供應受到限制，這兩國輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

高端住宅掀「獨立會館」風台中品牌建商搶攻高資產圈層

房市進入盤整期、高總價市場回歸理性之際，高端住宅競爭模式正出現明顯轉變。相較過去著重坪數、建材與配備升級，近幾年台中品牌建商掀起一波「獨立會館」風，搶攻高資產圈層經營。

AsiaYo 2025業績翻倍!自動化科技搶2026全球4兆旅遊商機

AsiaYo從訂房平台進化為科技旅遊平台，積極拓展原有訂房服務邊界，帶動2025年業績翻倍成長。AsiaYo行銷長游棨元表示，相較疫情前市場以單純訂房為主，如今旅客需求已明顯轉變，單一住宿產品已難滿足現代旅客，市場正朝「體驗導向」與「一站式服務」發展。平台也因此持續擴大產品版圖，從交通元件、一日遊、多日遊，到團體旅遊、郵輪，以及結合馬拉松、滑雪與各類運動賽事的主題行程，打造可自由搭配的旅遊組合，成為市場關注焦點。

