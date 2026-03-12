樂迦再生與美國CRO大廠Charles River簽署合作備忘錄 再生醫療邁大步

再生醫療大廠樂迦再生（6891）12日宣布，已於3月10日與美國委託臨床（CRO）大廠Charles River Laboratories簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在台灣與亞太地區，就細胞製造CMC、分析測試、技術研發以及相關新型療法的研發進行合作。

樂迦再生表示，Charles River是美國知名的CRO公司，自1947年成立以來，為全球逾20國客戶提供新藥研發與測試服務。未來雙方將透過樂迦多模態先進療法製造平台（包括CAR-T、iPSC以及免疫細胞平台等），以及Charles River全球的生物測試與分析研發專長，評估相互技術支援、服務整合，以及客戶轉介的機制，待細部討論定案後，將簽署正式合作協議。

樂迦再生與Charles River的合作是在新加坡舉辦的「2026亞太旗艦生物製造高峰會」（APAC Biomanufacturing Leadership Summit 2026）中進行。本次參加的高峰會是專為亞太生物製造企業所舉辦的論壇，匯集亞太地區醫療產業的高階主管、投資人、法規監管官員以及專家學者，以「形塑亞太地區的生物製造版圖-從創新量產方法到品質管控方法」（Shaping the Region’s Bioproduction Landscape – From Scale-Up Innovation to Quality Compliance.）為主題，聚焦於討論強化區域內生物細胞製造能力、加速創新，以及如何確保品質與法規標準達到全球一致等議題。

樂迦執行長張裕享表示，樂迦是專注於全球細胞與基因治療（CGT）的CDMO公司，本次簽定之合作備忘錄是反映雙方強化開發先進細胞療法的決心。在亞太地區的生物細胞製造能力持續擴大的當下，品質管控與法規的完備條件更是關鍵。台灣已經通過再生醫療雙法，建立了一個明確且進步的法規框架，提供有利創新與可供生物細胞製造產業遵循的環境。

他進一步指出，樂迦竹北廠能因應客戶需求客製化與量產的製造能力，不僅符合PIC/S GMP規格，真正整合物聯網、數位系統，甚至成為全自動化的原生數位智慧細胞工廠。此外，在設計上亦隔離維修管道與作業區避免污染，同時維持高效運作。樂迦不但有來自政府的支持，與日本策略合作夥伴注資，現在加上Charles River的合作，更將如虎添翼。

張裕享表示，Charles River在全球測試與支援基因與細胞治療開發的經驗，結合樂迦的多模態細胞製造平台，強強聯手共同開發適用於全球標準與製造規範的生產技術，在亞太地區建立長期且意義重大的合作關係，不斷壯大再生醫療產業生態系。