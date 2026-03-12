新北市府攜手企業共同植樹 信義房屋響應綠化行動

每年3月12日為植樹節，新北市政府農業局今於板橋大觀國小舉辦「新北植樹節」活動。信義房屋受邀參與植樹行動，與新北市政府及多家企業代表一同種下樹苗、澆灌幼株，為城市再添新綠。市府今年以生態共植為主軸，邀集企業共同參與，倡導提升面對氣候變遷的環境韌性。

新北副市長劉和然表示，活動呼應北台八縣市「為地球種下一棵樹 一百萬人種百萬樹計畫」，意在共同減緩氣候變遷及國際減碳趨勢，推廣環境保育及永續理念。透過本次選擇種下九種原始樹種，以環境友善的在地實踐接軌國際。

信義房屋出席代表、新板特區店執行經理陳奕仁表示，信義房屋長期以社區好鄰居為目標深耕在地服務，許多門市平日除協助社區住戶更換或修補紗窗，也協助舉辦捐血活動與稅務講座，建立房仲門市與社區居民之間的互動。日前由信義志工前進平溪山區協助護林，就早已響應「為地球種下一棵樹 一百萬人種百萬樹計畫」，此次參與新北植樹節活動，更透過實際行動參與城市綠化。

除此之外，信義房屋透過「社區一家計畫」投入生物多樣性保育行動。自2018年起響應辜嚴倬雲植物保種中心推動的「百種興盛允萌行動」瀕危植物復育計畫，認養三蕊楠、琉球暗羅、山檳榔、蘭嶼法氏薑與藍睡蓮等5種嚴重瀕危植物，並挑選適合社區環境的物種進行復育推廣，成為首家協助植物保種工作的民間機構。

自2024年起，信義房屋也與林保署合作，在台東推動造林計畫，認養合計2.14公頃土地，其中部分區域已新植紅檜與台灣肖楠。最近一次現勘顯示，新植樹木存活率達85%以上。後續也規劃於另一區塊新植黃連木與相思樹苗，依適地適木原則選用原生樹種進行配置，讓造林成果得以長期延續。相關行動有助於水土保持，也逐步累積自然碳匯，成為企業推動減碳目標的重要基礎。

隨著企業永續行動逐步深化，新北市政府透過植樹節活動串聯公部門與企業力量，讓永續行動落實在城市生活場域。信義房屋表示，公司於2021年加入「淨零排放聯盟」，並通過科學碳目標倡議（SBTi）1.5°C減碳審查，近年將持續推動自然碳匯與再生能源等永續行動，朝2030年淨零碳排目標邁進。