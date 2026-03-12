快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑四寶加速轉型 2030年創造386億元轉型效益

中央社／ 台北12日電

面對中國石化產能大量開出，以及近期美伊戰爭引發能源市場新變局，台塑企業全力迎戰，加速全方位轉型。台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭今天表示，台塑四寶已合計提出113件轉型案，目標到2030年能創造新台幣386億元的年效益。

台塑企業今天舉行媒體春酒，包括吳嘉昭、台塑董事長郭文筆、台化董事長洪福源、台塑化董事長曹明等台塑四寶董事長與總經理全部到齊。

吳嘉昭會中提到，面對中國石化產能大量開出，全球石化業在2021年創下最好的一年後，不斷往下萎縮，尤其2024年、2025年對台塑企業而言，相當辛苦，台塑集團全力啟動全方位轉型。

台塑企業盤點，目前台塑四寶合計已提出113件轉型案，預估到2030年，將可創造386億元的年效益；其中包含轉型效益213億元，以及差別化產品效益173億元。

吳嘉昭表示，台塑企業進行很多「產業轉型」，包括朝醫材、電力等方向發展，但產業轉型要時間，十年才能磨一劍；相較之下，「產品轉型」速度較快，可以立竿見影，因此台塑四寶全力發展差別化產品，朝高值化發展。

台塑企業表示，未來將逐步退出「大色貨」（即大宗商品）的廉價競爭市場，鎖定高利潤且具認證門檻的差別化產品，包括台塑、南亞及台化3家公司，2025年差別化產品占整體產品出貨比重達54.1%，已經過半，預估2026年占比將進一步提升至56.4%。

針對熱門的AI趨勢，台塑企業表示，集團自2018年起全面推動AI作業，截至2025年總投資金額已達31億元，累計完成案件數2145件，年效益達78億元，其中由各公司自主開發比例高達85%，未來希望能創造300億元的年效益。

吳嘉昭 台化 董事長

延伸閱讀

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

國喬能源多元布局展現營運韌性 開啟「低碳氫」新紀元

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

上市上櫃企業2月永續榜 台積電、鴻海電動車受矚

相關新聞

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

高端住宅掀「獨立會館」風台中品牌建商搶攻高資產圈層

房市進入盤整期、高總價市場回歸理性之際，高端住宅競爭模式正出現明顯轉變。相較過去著重坪數、建材與配備升級，近幾年台中品牌建商掀起一波「獨立會館」風，搶攻高資產圈層經營。

AsiaYo 2025業績翻倍!自動化科技搶2026全球4兆旅遊商機

AsiaYo從訂房平台進化為科技旅遊平台，積極拓展原有訂房服務邊界，帶動2025年業績翻倍成長。AsiaYo行銷長游棨元表示，相較疫情前市場以單純訂房為主，如今旅客需求已明顯轉變，單一住宿產品已難滿足現代旅客，市場正朝「體驗導向」與「一站式服務」發展。平台也因此持續擴大產品版圖，從交通元件、一日遊、多日遊，到團體旅遊、郵輪，以及結合馬拉松、滑雪與各類運動賽事的主題行程，打造可自由搭配的旅遊組合，成為市場關注焦點。

國喬能源多元布局展現營運韌性 開啟「低碳氫」新紀元

面對近日地緣政治局勢升溫及全球能源價格波動，國喬（1312）表示，公司憑藉多元原料供應及高度自主的汽電共生系統，在國際油價與能源震盪中展現穩定的營運韌性，同時加速能源轉型布局，2026年計劃提升高雄廠區綠電使用比例，設置太陽能板系統，投入氫氣生產，朝「低碳氫」目標邁進，打造綠色石化新模式。

新春房市「馬虎帶過」 北台灣2月有三分之二建案成交掛蛋

住展雜誌公布最新北台灣新案市場市調，2月新春房市馬虎帶過，平均單周成交組數僅0.9組，維持低檔，其中有三分之二的建案整週掛蛋，由於逢春節假期長，建商也多不選擇在2月推案，北台灣預售案量僅300多億元，與去年民俗月量能相仿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。