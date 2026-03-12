台塑四寶加速轉型 2030年創造386億元轉型效益

面對中國石化產能大量開出，以及近期美伊戰爭引發能源市場新變局，台塑企業全力迎戰，加速全方位轉型。台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭今天表示，台塑四寶已合計提出113件轉型案，目標到2030年能創造新台幣386億元的年效益。

台塑企業今天舉行媒體春酒，包括吳嘉昭、台塑董事長郭文筆、台化董事長洪福源、台塑化董事長曹明等台塑四寶董事長與總經理全部到齊。

吳嘉昭會中提到，面對中國石化產能大量開出，全球石化業在2021年創下最好的一年後，不斷往下萎縮，尤其2024年、2025年對台塑企業而言，相當辛苦，台塑集團全力啟動全方位轉型。

台塑企業盤點，目前台塑四寶合計已提出113件轉型案，預估到2030年，將可創造386億元的年效益；其中包含轉型效益213億元，以及差別化產品效益173億元。

吳嘉昭表示，台塑企業進行很多「產業轉型」，包括朝醫材、電力等方向發展，但產業轉型要時間，十年才能磨一劍；相較之下，「產品轉型」速度較快，可以立竿見影，因此台塑四寶全力發展差別化產品，朝高值化發展。

台塑企業表示，未來將逐步退出「大色貨」（即大宗商品）的廉價競爭市場，鎖定高利潤且具認證門檻的差別化產品，包括台塑、南亞及台化3家公司，2025年差別化產品占整體產品出貨比重達54.1%，已經過半，預估2026年占比將進一步提升至56.4%。

針對熱門的AI趨勢，台塑企業表示，集團自2018年起全面推動AI作業，截至2025年總投資金額已達31億元，累計完成案件數2145件，年效益達78億元，其中由各公司自主開發比例高達85%，未來希望能創造300億元的年效益。