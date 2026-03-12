原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

戰爭爆發後，對於油價飆升，經濟部長龔明鑫日前表示，台灣不會有斷氣危機，至於成本高漲，會以平穩物價為主要考量，由中油吸收6成，也會努力與台塑化溝通。

對此，台塑化則表示，由於有很多加油站是跟台塑化買油，因此會跟進中油的價格，不會完全反應漲幅，雖然這樣會蒙受很大損失，但跟這些加油站跟台塑化是很長的合作關係，因此要讓這些加油站能夠生存下去。

台塑化董事長曹明表示，原料成本占92%，而原油有80%來自於中東地區，其餘則是現貨，而荷莫茲海峽封閉，油源也要進行調整，更已經開始購買非洲的原油。但他表示，中東地區原油運到台灣只要20天，而若是由美國進口，則要30天以是，而非洲甚至要到40天。

曹明也透露，目前台塑化庫存有700萬桶，而戰備儲量則是630萬桶，而台塑劃一天要使用量約48萬桶，因此也希望戰事儘快結束。

台塑化總經理林克彥則說，油價的波動目前都是消息面，如果戰事短期內結束最好，但3月20日後要到貨的原油受阻，要找替代方案，如果找不到，煉油量就要降低，長期合約可能也要減量，但國內油品一定會供應充足。

此外，由於台塑企業上游原料供給受到相當的影響，台塑化、台塑已陸續宣告此為不可抗力事件，並啟動庫存配額供應與交期調整。台塑集團總裁吳嘉昭表示，原油價格大幅震盪，雖客戶預期看漲而詢價踴躍，但中、下游產品恐因售價反應遞延致利差損失，目前正積極調整運輸路線及尋找替代料源，希望能儘早恢復正常供貨，解除不可抗力狀態。

台塑董事長郭文筆則表示，委內瑞拉與伊朗陸續有戰事，因此該地區原油無法出口到大陸，大陸同業無法取得低價原油，拉高成本，這也有助於改善台塑營運績效。

台化董事長洪福源則說，原本認為美伊戰爭是「短多長空」，但戰爭可能不會在短時間內結束，因此每桶70~80美元的原油不會存在，對於大陸來說會是利空，以後的經營條件會好一點，「只要我們身體夠強壯，會是一個機會點」。他也強調，最高的原則是，高價的原料就要以高價的產品賣出，不要成為庫存。

吳嘉昭表示，台塑集團以塑化事業為主，2021年是石化業最好的一年，2023年起在大陸大量產能開出後，景氣就一路走跌，台塑集團經營也相當辛苦，因此也開始進行全方位轉型，也成立轉型小組，推動產品、事業、低碳、能源及數位轉型等五大轉型方向，而各個公司經營重心不同各有側重。

吳嘉昭也說，轉型分為產品轉型與事業轉型，產品轉型就是以產品高質化為重心，今年高質化產品占比將可達到56.4%，預估差別化產品的利益額可較去年每月增加4.7億元，而集團四大公司共提報轉型案件共113案，預估至2030年將可帶來386億元的年利益，其中事業轉型效益213億元、差別化產品效益173億元。