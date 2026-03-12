快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

中央社／ 台北12日電
Gogoro創辦人陸學森。記者李政龍／攝影
Gogoro創辦人陸學森。記者李政龍／攝影

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gogoro公關體系回覆記者詢問表示，與公司營運無關，不作評論。

民報報導，尹衍樑動員律師團，對陸學森在美國資產發動「斬首行動」，當年陸學森認股沒錢，尹衍樑出面當保人護航；沒想到陸學森人間蒸發，留下1.5億元債務讓尹衍樑寒心代償。

報導指出，尹衍樑1月底委託律師團向美國紐約南區聯邦地方法院，聲請向摩根士丹利等金融機構，要求清查陸學森名下所有帳戶資金及Gogoro股權資料。

Gogoro在2024年9月中旬宣布，創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，董事會推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢，接任Gogoro董事長。

根據資料，陸學森於2011年8月29日創立Gogoro，帶領團隊打造電動機車生態系，布局電池交換網路、智慧電動機車、移動共享服務及智慧城市永續行動等領域。

Gogoro 金融機構 董事長

延伸閱讀

尚凡國際與大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

尚凡、大研生醫創辦人張家銘辭世　享年47歲

巨大：3/5討論暫扣令會議具成效　依CBP要求提交資料

相關新聞

傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gog...

原油價格飆升 台塑化：會跟進中油價格

美伊戰爭造成中東局勢緊張，能源危機恐爆發，對此，台塑化則強調，會供應充足國內油品，同時也會跟進中油的價格，不會完全反應成本漲幅。

高端住宅掀「獨立會館」風台中品牌建商搶攻高資產圈層

房市進入盤整期、高總價市場回歸理性之際，高端住宅競爭模式正出現明顯轉變。相較過去著重坪數、建材與配備升級，近幾年台中品牌建商掀起一波「獨立會館」風，搶攻高資產圈層經營。

AsiaYo 2025業績翻倍!自動化科技搶2026全球4兆旅遊商機

AsiaYo從訂房平台進化為科技旅遊平台，積極拓展原有訂房服務邊界，帶動2025年業績翻倍成長。AsiaYo行銷長游棨元表示，相較疫情前市場以單純訂房為主，如今旅客需求已明顯轉變，單一住宿產品已難滿足現代旅客，市場正朝「體驗導向」與「一站式服務」發展。平台也因此持續擴大產品版圖，從交通元件、一日遊、多日遊，到團體旅遊、郵輪，以及結合馬拉松、滑雪與各類運動賽事的主題行程，打造可自由搭配的旅遊組合，成為市場關注焦點。

國喬能源多元布局展現營運韌性 開啟「低碳氫」新紀元

面對近日地緣政治局勢升溫及全球能源價格波動，國喬（1312）表示，公司憑藉多元原料供應及高度自主的汽電共生系統，在國際油價與能源震盪中展現穩定的營運韌性，同時加速能源轉型布局，2026年計劃提升高雄廠區綠電使用比例，設置太陽能板系統，投入氫氣生產，朝「低碳氫」目標邁進，打造綠色石化新模式。

新春房市「馬虎帶過」 北台灣2月有三分之二建案成交掛蛋

住展雜誌公布最新北台灣新案市場市調，2月新春房市馬虎帶過，平均單周成交組數僅0.9組，維持低檔，其中有三分之二的建案整週掛蛋，由於逢春節假期長，建商也多不選擇在2月推案，北台灣預售案量僅300多億元，與去年民俗月量能相仿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。