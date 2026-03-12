傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論

AsiaYo從訂房平台進化為科技旅遊平台，積極拓展原有訂房服務邊界，帶動2025年業績翻倍成長。AsiaYo行銷長游棨元表示，相較疫情前市場以單純訂房為主，如今旅客需求已明顯轉變，單一住宿產品已難滿足現代旅客，市場正朝「體驗導向」與「一站式服務」發展。平台也因此持續擴大產品版圖，從交通元件、一日遊、多日遊，到團體旅遊、郵輪，以及結合馬拉松、滑雪與各類運動賽事的主題行程，打造可自由搭配的旅遊組合，成為市場關注焦點。

2026-03-12 13:54