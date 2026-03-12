聽新聞
傳創辦人陸學森欠款失聯 Gogoro：無關營運不評論
民報今天報導，Gogoro創辦人陸學森欠款失聯，做為保人的潤泰集團總裁尹衍樑跨海取證追償新台幣1.5億元。睿能創意Gogoro公關體系回覆記者詢問表示，與公司營運無關，不作評論。
民報報導，尹衍樑動員律師團，對陸學森在美國資產發動「斬首行動」，當年陸學森認股沒錢，尹衍樑出面當保人護航；沒想到陸學森人間蒸發，留下1.5億元債務讓尹衍樑寒心代償。
報導指出，尹衍樑1月底委託律師團向美國紐約南區聯邦地方法院，聲請向摩根士丹利等金融機構，要求清查陸學森名下所有帳戶資金及Gogoro股權資料。
Gogoro在2024年9月中旬宣布，創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，董事會推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢，接任Gogoro董事長。
根據資料，陸學森於2011年8月29日創立Gogoro，帶領團隊打造電動機車生態系，布局電池交換網路、智慧電動機車、移動共享服務及智慧城市永續行動等領域。
