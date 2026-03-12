AsiaYo 2025業績翻倍!自動化科技搶2026全球4兆旅遊商機

AsiaYo從訂房平台進化為科技旅遊平台，積極拓展原有訂房服務邊界，帶動2025年業績翻倍成長。AsiaYo行銷長游棨元表示，相較疫情前市場以單純訂房為主，如今旅客需求已明顯轉變，單一住宿產品已難滿足現代旅客，市場正朝「體驗導向」與「一站式服務」發展。平台也因此持續擴大產品版圖，從交通元件、一日遊、多日遊，到團體旅遊、郵輪，以及結合馬拉松、滑雪與各類運動賽事的主題行程，打造可自由搭配的旅遊組合，成為市場關注焦點。

根據AsiaYo內部數據分析，旅客更重視旅遊產品的新鮮度與多元配套服務，也進一步提升品牌黏著度與回購率。因此，AsiaYo鎖定2026年市場趨勢，啟動AI科技驅動的數位化轉型，持續搶攻多元旅遊商機。

根據台灣觀光協會統計，觀光客在2025年前三季年成長約5%，有超過11億名國際旅客出境旅行，部分地區甚至超越 2019疫情前的人流， 預估2026年全球旅遊市場規模約4.27兆美元，至 2030 年達約6.9兆美元，台灣旅遊市場尤以亞洲為核心區域。

AsiaYo積極與目前在台三大郵輪品牌麗星郵輪、歌詩達郵輪、MSC地中海郵輪深度合作，並同步深耕海外Fly-Cruise行程，於2025年郵輪產品上架超過300個航線，成功送出逾3萬人出發。內部數據顯示，訂單量連續三年皆為三位數的翻倍成長，成為華語最大郵輪旅遊預訂平台，下單郵輪旅客年齡層以30-49歲青壯年為主，多為攜帶長輩與小孩的家庭旅遊。

值得一提的是，約有近四成旅客是第一次搭郵輪，顯示AsiaYo成功降低了使用門檻。旅客的消費行為也反映了對「情緒價值」的追求，陽台房的訂單數量遠超其他房型，而短線 (日韓 3-6 天) 航程的年成長率達1.5倍， 歐美等長線亦有1倍以上的成長。AsiaYo 更以單一品牌麗星郵輪年成長五倍的佳績，位居全台銷售冠軍，奠定與郵輪公司的深化合作優勢。

展望 2026 年，AsiaYo 將維持1倍以上高成長目標，並針對郵輪市場痛點，嘗試推出「船票+機票+陸地住宿」 或 「船票+岸上包車」 等「一站式」套裝方案，尤其看好「周五出發免請假航程」與低門檻的新加坡、日本出發的Fly-Cruise航程，並將同步佈局高詢問度的阿拉斯加等長程航線。

在主題旅遊方面，AsiaYo 旗下運動產品 (滑雪、運動賽事、馬拉松等) 表現亮眼。在市場中掌握稀缺元件，如知名馬拉松保證參賽權、經典棒球賽事觀賽門票、或是知名滑雪度假村一站式服務。海外馬拉松在 2025 年送出近3,000組以上參與近50場賽事，年成長率翻倍，跑者足跡遍佈日本、韓國、甚至南非、澳洲。根據里程統計，參賽者累計跑過的公里數足以環繞地球1.25圈，顯示海外馬拉松已從單純競賽，轉化為具備高度黏著性的旅遊型態，預計2026年將增加至100場以上的相關國際賽事。

AsiaYo 數據顯示，馬拉松旅遊跑者多集中在30至59 歲之間，且具有極「高黏著度」，有近36%的跑者重複回購兩場以上不同地區的賽事套組。此外，超過 70% 的跑者選擇雙人房並攜帶非跑者同行，反映出海外賽事多數人傾向與親友同行，放大了周邊的旅遊消費效益。調查出跑者最在乎的三大焦點為，飯店到賽事會場的便利性 、物資可直接於飯店領取、賽道是否為認證賽道。

藉此深度洞察，AsiaYo 成功爭取到許多國際型難訂賽事的參賽名額，飯店步行或安排接駁直達會場的規劃贏得跑者好評，建立強大口碑，未來除了持續增加馬拉松自由行產品，也將嘗試與跑團合作團體旅遊，並規劃與運動相關品牌進行異業合作，為高黏著度客群提供更多價值。