經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
國喬設置太陽能板系統，投入氫氣生產，朝「低碳氫」目標邁進。國喬提供
面對近日地緣政治局勢升溫及全球能源價格波動，國喬（1312）表示，公司憑藉多元原料供應及高度自主的汽電共生系統，在國際油價與能源震盪中展現穩定的營運韌性，同時加速能源轉型布局，2026年計劃提升高雄廠區綠電使用比例，設置太陽能板系統，投入氫氣生產，朝「低碳氫」目標邁進，打造綠色石化新模式。

國喬表示，面對美伊戰事伴隨而來的能源波動，公司透過自主汽電共生系統及包含燃煤、天然氣、燃料油的多元燃料組合，確保電力與蒸氣自給自足，年產2.5億度，相當6.2萬戶家庭年用電，還可將多餘電力回售台電。未來國喬將持續提升綠電使用比例，計畫於廠區進行太陽能板設置工程，目標總設置容量達1,400kW以上，確保在能源轉型浪潮中佔據有利地位。

國喬總經理曾嘉雄表示，國喬將開啟新能源布局，將廠區太陽能電力專門供應氫氣純化製程，大幅降低氫氣的碳足跡。「低碳氫」模式不僅符合綠色石化趨勢，更能滿足半導體產業對減碳供應鏈的嚴格要求，提升產品附加價值。

展望未來，國喬將加速跨產業轉型。2026年第1季與工研院及多家衣材與鞋材廠商合作開發的高功能性特殊尼龍膜，目前已進入小量測試與打樣階段，預計今年有機會提供樣品供客戶測試；未來也將持續與國際半導體供應鏈大廠展開策略合作，憑藉成熟的化工管理經驗與地利優勢，提供高品質的在地化關鍵材料。

國喬石化邱德馨表示，面對全球政經環境不穩定性，國喬持續以創新與韌性精進。2026年將持續產品高值化、投資多角化及市場全球化三大經營策略，以更具綠色韌性的創新技術及靈活開放的跨界合作，帶動公司整體營運穩健向上、永續發展。

工研院 韌性 能源 國喬

國喬能源多元布局展現營運韌性 開啟「低碳氫」新紀元

