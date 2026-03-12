新春房市「馬虎帶過」 北台灣2月有三分之二建案成交掛蛋

住展雜誌公布最新北台灣新案市場市調，2月新春房市馬虎帶過，平均單周成交組數僅0.9組，維持低檔，其中有三分之二的建案整週掛蛋，由於逢春節假期長，建商也多不選擇在2月推案，北台灣預售案量僅300多億元，與去年民俗月量能相仿。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2月燈號仍是積弱不振的黃藍燈，沾不上過年喜氣，分數是33.6分，差不到兩分就會落入谷底大衰退，乃COVID-19三級警戒以來單月最低分，六大構成項目為「一降、五平」，預售屋推案量下滑，新成屋戶數、來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數均持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，建案業者眼見買氣全無，不乏過年全打烊，直接投降不再掙扎。

需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都落在最低級距，低無可低，單週平均來客組數、成交組數各為10.9組與0.9組，接近2/3的建案出現整個禮拜一戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

值得注意的是，部分新案買氣的個案表現來自於相對低價，雖然整體議價率依舊在一成內，但已有非市中心新案自主調整房價，回歸區域理性行情，而價格既然修正致使議價較沒有討論空間，卻也呈現出買方認同價碼進場，遂展現銷況，像台北市士林區社子地帶的新案落至7字頭，新北市板橋區門牌溪崑一帶的5字頭，或桃園市龜山區A7重劃區的4字頭，皆成就逆勢亮點。

建商供給面態度明確謹慎，2月預售案量只推出300多億元，與去年民俗月量能相仿，當前房市可謂避神也怕鬼，比起前月減少200多億元，指標案為新北市新莊區約80億元案量的廠辦案，其他新案都未達30億元。

新成屋市場亦僅登場100多戶，與前月差不多，稍具看頭的是桃園市楊梅區富岡地區的晁悦建設70戶先建後售案。建商在新年不見新氣象，馬年新春馬虎帶過。

待售建案數量居高不下，來到1558案，賣壓所受到的房市瘟疫堪比前幾年的新冠瘟疫，投資客熱區桃園市去化不佳又有不得不推的新案加入，令其待售量窘況在北台灣更為嚴峻。

陳炳辰指出，329檔期北台灣的亮相案量與去年同樣低檔，不脫沒有直接性利多刺激的原因，眼下還有戰事干擾，不論是資產族群如企業主，或是以小搏大的投資族群皆有感資金上不確定性，房市信心未見曙光下，對於買氣雪上加霜，得視央行最新理監事會議有無因應局勢的寬鬆決策，來判斷後續究竟是毫無救贖的歹戲拖棚，或是有危機化為轉機的機會。