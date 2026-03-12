快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

新春房市「馬虎帶過」 北台灣2月有三分之二建案成交掛蛋

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌公布最新北台灣新案市場市調，2月新春房市馬虎帶過，平均單周成交組數僅0.9組，維持低檔，其中有三分之二的建案整週掛蛋，由於逢春節假期長，建商也多不選擇在2月推案，北台灣預售案量僅300多億元，與去年民俗月量能相仿。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2月燈號仍是積弱不振的黃藍燈，沾不上過年喜氣，分數是33.6分，差不到兩分就會落入谷底大衰退，乃COVID-19三級警戒以來單月最低分，六大構成項目為「一降、五平」，預售屋推案量下滑，新成屋戶數、來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數均持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，建案業者眼見買氣全無，不乏過年全打烊，直接投降不再掙扎。

需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都落在最低級距，低無可低，單週平均來客組數、成交組數各為10.9組與0.9組，接近2/3的建案出現整個禮拜一戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

值得注意的是，部分新案買氣的個案表現來自於相對低價，雖然整體議價率依舊在一成內，但已有非市中心新案自主調整房價，回歸區域理性行情，而價格既然修正致使議價較沒有討論空間，卻也呈現出買方認同價碼進場，遂展現銷況，像台北市士林區社子地帶的新案落至7字頭，新北市板橋區門牌溪崑一帶的5字頭，或桃園市龜山區A7重劃區的4字頭，皆成就逆勢亮點。

建商供給面態度明確謹慎，2月預售案量只推出300多億元，與去年民俗月量能相仿，當前房市可謂避神也怕鬼，比起前月減少200多億元，指標案為新北市新莊區約80億元案量的廠辦案，其他新案都未達30億元。

新成屋市場亦僅登場100多戶，與前月差不多，稍具看頭的是桃園市楊梅區富岡地區的晁悦建設70戶先建後售案。建商在新年不見新氣象，馬年新春馬虎帶過。

待售建案數量居高不下，來到1558案，賣壓所受到的房市瘟疫堪比前幾年的新冠瘟疫，投資客熱區桃園市去化不佳又有不得不推的新案加入，令其待售量窘況在北台灣更為嚴峻。

陳炳辰指出，329檔期北台灣的亮相案量與去年同樣低檔，不脫沒有直接性利多刺激的原因，眼下還有戰事干擾，不論是資產族群如企業主，或是以小搏大的投資族群皆有感資金上不確定性，房市信心未見曙光下，對於買氣雪上加霜，得視央行最新理監事會議有無因應局勢的寬鬆決策，來判斷後續究竟是毫無救贖的歹戲拖棚，或是有危機化為轉機的機會。

2026年2月暨近一年住展風向球六大指標分數與燈號對照表。資料來源／住展雜誌
2026年2月暨近一年住展風向球六大指標分數與燈號對照表。資料來源／住展雜誌

房市 建案 建商

延伸閱讀

高雄這商圈新舊住宅價差大！買中古屋是新成屋5折價

北台預售市場冰凍 2/3建案整個禮拜一戶都賣不掉

宏匯雙塔、聯發科總部加持 竹北高鐵特區房價站上8字頭

高雄美麗島中古只有新成屋一半價 這商圈房價驚見倒掛

相關新聞

國喬能源多元布局展現營運韌性 開啟「低碳氫」新紀元

面對近日地緣政治局勢升溫及全球能源價格波動，國喬（1312）表示，公司憑藉多元原料供應及高度自主的汽電共生系統，在國際油價與能源震盪中展現穩定的營運韌性，同時加速能源轉型布局，2026年計劃提升高雄廠區綠電使用比例，設置太陽能板系統，投入氫氣生產，朝「低碳氫」目標邁進，打造綠色石化新模式。

新春房市「馬虎帶過」 北台灣2月有三分之二建案成交掛蛋

住展雜誌公布最新北台灣新案市場市調，2月新春房市馬虎帶過，平均單周成交組數僅0.9組，維持低檔，其中有三分之二的建案整週掛蛋，由於逢春節假期長，建商也多不選擇在2月推案，北台灣預售案量僅300多億元，與去年民俗月量能相仿。

高雄這商圈新舊住宅價差大！買中古屋是新成屋5折價

買新不如買舊?！台灣房屋集團根據高雄實價網資料統計，2025年高雄各大熱門商圈新舊屋價差表現，其中以美麗島商圈新舊屋價差最明顯，該區5年內新成屋平均單價高達約46.6萬元，而中古屋均價僅約22.7萬元，新舊屋平均單價落差達23.9萬元，新屋單價幾乎是中古屋的兩倍，位居高價差生活圈榜首，其次為亞洲新灣區與陽明生活圈，新舊屋每坪價差均超過20萬元。

北台預售市場冰凍 2/3建案整個禮拜一戶都賣不掉

住展公布北台灣新建案2月市況調查指出，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，不少業者過年全打烊，接近2/3的建案出現整個禮拜一戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

宏匯雙塔、聯發科總部加持 竹北高鐵特區房價站上8字頭

新竹房市雖冷，但已進入緩步回溫階段，信義房屋專家觀察，以新竹高鐵站為核心的高鐵特區，因宏匯集團雙塔建築、聯發科總部兩大建設，新成屋房價行情已站上8字頭，是當前竹北最受矚目的商圈。

台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」日前正式公告招租。為讓有意申請的民眾更方便了解資訊，國家住宅及都市更新中心與縣府今天共同舉辦「幸福台東．愛在海濱」招租服務據點啟用儀式，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。