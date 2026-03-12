北台預售市場冰凍 2/3建案整個禮拜一戶都賣不掉

住展公布北台灣新建案2月市況調查指出，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，不少業者過年全打烊，接近2/3的建案出現整個禮拜一戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，住展追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都落在最低級距，低無可低，單週平均來客組數、成交組數各為10.9組與0.9組，風向球維持黃藍燈。

值得注意的是，雖然整體議價率依舊在一成內，但已有非市中心新案調整房價，回歸區域理性行情，買方也認同進場，像台北市士林區社子地帶的新案落至7字頭，新北市板橋區門牌溪崑一帶的5字頭，或桃園市龜山區A7重劃區的4字頭，皆成亮點。

建商供給面態度明確謹慎，2月預售案量只推出300多億元，比起前月減少200多億元，指標案為新北市新莊區約80億元案量的廠辦案，其他新案都未達30億元。

待售建案數量居高不下，來到1558案，賣壓堪比前幾年的新冠疫情期間，投資熱區桃園市去化不佳又有不得不推的新案加入，待售量窘況在北台灣更為嚴峻。

陳炳辰指出，329檔期北台灣的亮相案量與去年同樣低檔，後續得視央行最新理監事會議有無因應局勢的寬鬆決策，來判斷後市是否有危機化為轉機的機會。