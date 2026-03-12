快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

聽新聞
0:00 / 0:00

北台預售市場冰凍 2/3建案整個禮拜一戶都賣不掉

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住展公布北台灣新建案2月市況調查指出，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，不少業者過年全打烊，接近2/3的建案出現整個禮拜一戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，住展追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都落在最低級距，低無可低，單週平均來客組數、成交組數各為10.9組與0.9組，風向球維持黃藍燈。

值得注意的是，雖然整體議價率依舊在一成內，但已有非市中心新案調整房價，回歸區域理性行情，買方也認同進場，像台北市士林區社子地帶的新案落至7字頭，新北市板橋區門牌溪崑一帶的5字頭，或桃園市龜山區A7重劃區的4字頭，皆成亮點。

建商供給面態度明確謹慎，2月預售案量只推出300多億元，比起前月減少200多億元，指標案為新北市新莊區約80億元案量的廠辦案，其他新案都未達30億元。

待售建案數量居高不下，來到1558案，賣壓堪比前幾年的新冠疫情期間，投資熱區桃園市去化不佳又有不得不推的新案加入，待售量窘況在北台灣更為嚴峻。

陳炳辰指出，329檔期北台灣的亮相案量與去年同樣低檔，後續得視央行最新理監事會議有無因應局勢的寬鬆決策，來判斷後市是否有危機化為轉機的機會。

建案 預售

延伸閱讀

宏匯雙塔、聯發科總部加持 竹北高鐵特區房價站上8字頭

高雄美麗島中古只有新成屋一半價 這商圈房價驚見倒掛

房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

相關新聞

高雄這商圈新舊住宅價差大！買中古屋是新成屋5折價

買新不如買舊?！台灣房屋集團根據高雄實價網資料統計，2025年高雄各大熱門商圈新舊屋價差表現，其中以美麗島商圈新舊屋價差最明顯，該區5年內新成屋平均單價高達約46.6萬元，而中古屋均價僅約22.7萬元，新舊屋平均單價落差達23.9萬元，新屋單價幾乎是中古屋的兩倍，位居高價差生活圈榜首，其次為亞洲新灣區與陽明生活圈，新舊屋每坪價差均超過20萬元。

北台預售市場冰凍 2/3建案整個禮拜一戶都賣不掉

住展公布北台灣新建案2月市況調查指出，進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，不少業者過年全打烊，接近2/3的建案出現整個禮拜一戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

宏匯雙塔、聯發科總部加持 竹北高鐵特區房價站上8字頭

新竹房市雖冷，但已進入緩步回溫階段，信義房屋專家觀察，以新竹高鐵站為核心的高鐵特區，因宏匯集團雙塔建築、聯發科總部兩大建設，新成屋房價行情已站上8字頭，是當前竹北最受矚目的商圈。

台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」日前正式公告招租。為讓有意申請的民眾更方便了解資訊，國家住宅及都市更新中心與縣府今天共同舉辦「幸福台東．愛在海濱」招租服務據點啟用儀式，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。

麗寶新藥與福島醫大啟動 LIB-101緊急輻射試驗合作

今年適逢東日本大震災十五週年，麗寶新藥（7888）日前率團前往日本福島，並於3月10日與福島醫科大學正式啟動新藥 LIB-101 在「緊急輻射醫療」領域的 IIT（Investigator-Initiated Trial）臨床試驗合作。

高雄美麗島中古只有新成屋一半價 這商圈房價驚見倒掛

買新還是買舊？台灣房屋集團統計2025年高雄熱門商圈新舊屋價差，美麗島商圈新舊屋價差最明顯，該區5年內新成屋平均單價高達約46.6萬元，而中古屋均價僅約22.7萬元，新舊屋平均單價落差達23.9萬元，新屋單價幾乎是中古屋的兩倍，位居高價差生活圈榜首。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。