宏匯雙塔、聯發科總部加持 竹北高鐵特區房價站上8字頭

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影

新竹房市雖冷，但已進入緩步回溫階段，信義房屋專家觀察，以新竹高鐵站為核心的高鐵特區，因宏匯集團雙塔建築、聯發科總部兩大建設，新成屋房價行情已站上8字頭，是當前竹北最受矚目的商圈。

竹北高鐵特區有兩大重大建設，第一為宏匯集團預計於高鐵站前興建兩棟各26樓、42樓的雙塔建築，包含飯店、A級商辦、百貨商場等，將成為新竹最高大樓，預計2027年完工；第二為聯發科將於高鐵新竹站專二區前，興建地上17層的總部辦公大樓。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，目前高鐵商圈行情新成屋每坪約80至85萬元，屋齡10年左右的大樓視建商品牌而定，多在6字頭；至於隘口六路一帶的小型新案，戶數僅十餘戶，單價同樣站上6字頭。若是屋齡10多年的透天產品，成交單價約5字頭上下。

陳世光觀察，今年竹北房市呈現「價修正、量回穩」格局。雖未再創歷史新高，但過去一路飆漲的價格已小幅調整，成交量逐步回升，雖然有8字頭成交案帶動區域信心，但屬少數個案現象，並非所有預售案全面站穩此價位。

在政策面上，限貸令影響仍在，高總價產品貸款成數多落在3至4成，因此買方多為現金實力雄厚族群，包括園區高階主管、企業主，以及在股市獲利了結後轉進不動產配置資產者，大坪數3至4房產品相對受青睞。

店面市場則在疫情期間一度低迷，不少商家轉往線上經營，實體店面交易減少。不過隨疫情結束、人潮回流，加上高鐵生活機能逐漸成熟、交通便利、學區完整，精華地段店面近期已有轉熱跡象。

值得注意的是，過去因買不到房而不敢出售的換屋屋主，如今市場供需趨於正常，加上持有滿5年後適用房地合一稅較低稅率，不少屋主願意釋出物件，讓市場選擇增加。銀行端也對首購族態度相對友善，利率環境較去年下半年穩定，貸款條件改善，對剛性需求買方而言，反而是相對好的進場時點。

陳世光建議，買方可把握價格修正與貸款環境改善的時機審慎布局；屋主若有資產活化需求，在市場量能恢復之際釋出物件，也是不錯的選擇。

以新竹高鐵站為核心的高鐵特區，因宏匯集團雙塔建築、聯發科總部兩大建設，新成屋房價行情已站上8字頭，是當前竹北最受矚目的商圈。記者黃羿馨／攝影
以新竹高鐵站為核心的高鐵特區，因宏匯集團雙塔建築、聯發科總部兩大建設，新成屋房價行情已站上8字頭，是當前竹北最受矚目的商圈。記者黃羿馨／攝影

