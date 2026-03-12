台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」日前正式公告招租。為讓有意申請的民眾更方便了解資訊，國家住宅及都市更新中心與縣府今天共同舉辦「幸福台東．愛在海濱」招租服務據點啟用儀式，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。

啟用儀式由內政部政務次長董建宏、國土管理署專門委員張渝欣、國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺及副縣長王志輝共同出席，立法委員陳瑩、黃建賓等多位民意代表與地方人士到場見證。與會貴賓表示，社會住宅政策讓青年與家庭在地方安心生活。

縣府表示，「海濱好室」基地位於市區成功路，建築規模為地上10層、地下2層，總戶數197戶，其中保留8戶作為社會福利服務空間。這次釋出招租189戶，包含117戶套房、56戶兩房型及16戶三房型，租金依房型與坪數約為6740元至20120元，符合資格的弱勢族群依規定另有租金優惠。

縣府說明，為鼓勵青年成家與照顧公共服務人員，招租亦保留部分戶數提供特定族群申請，其中20%戶數保留給新婚2年內或育有學齡前子女的婚育家庭，另有8%戶數保留給軍、警、消人員申請，希望透過多元住宅政策，提供不同族群穩定且可負擔的居住選擇。

縣府指出，「海濱好室」已於2月25日公告招租，自3月9日至4月7日受理申請，預計6月30日辦理抽籤，並規畫於9月1日起陸續入住。此次設置社宅招租服務據點，由國家住都中心派駐專人在縣府提供在地服務，協助民眾了解申請資格、租金資訊及相關流程，提升資訊取得便利性。