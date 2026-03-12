快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
「海濱好室」基地位於市區成功路，建築規模為地上10層、地下2層，總戶數197戶，其中保留8戶作為社會福利服務空間。記者尤聰光／攝影
「海濱好室」基地位於市區成功路，建築規模為地上10層、地下2層，總戶數197戶，其中保留8戶作為社會福利服務空間。記者尤聰光／攝影

台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」日前正式公告招租。為讓有意申請的民眾更方便了解資訊，國家住宅及都市更新中心與縣府今天共同舉辦「幸福台東．愛在海濱」招租服務據點啟用儀式，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。

啟用儀式由內政部政務次長董建宏、國土管理署專門委員張渝欣、國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺及副縣長王志輝共同出席，立法委員陳瑩、黃建賓等多位民意代表與地方人士到場見證。與會貴賓表示，社會住宅政策讓青年與家庭在地方安心生活。

縣府表示，「海濱好室」基地位於市區成功路，建築規模為地上10層、地下2層，總戶數197戶，其中保留8戶作為社會福利服務空間。這次釋出招租189戶，包含117戶套房、56戶兩房型及16戶三房型，租金依房型與坪數約為6740元至20120元，符合資格的弱勢族群依規定另有租金優惠。

縣府說明，為鼓勵青年成家與照顧公共服務人員，招租亦保留部分戶數提供特定族群申請，其中20%戶數保留給新婚2年內或育有學齡前子女的婚育家庭，另有8%戶數保留給軍、警、消人員申請，希望透過多元住宅政策，提供不同族群穩定且可負擔的居住選擇。

縣府指出，「海濱好室」已於2月25日公告招租，自3月9日至4月7日受理申請，預計6月30日辦理抽籤，並規畫於9月1日起陸續入住。此次設置社宅招租服務據點，由國家住都中心派駐專人在縣府提供在地服務，協助民眾了解申請資格、租金資訊及相關流程，提升資訊取得便利性。

台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。記者尤聰光／攝影
台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。記者尤聰光／攝影

台東 社會住宅

延伸閱讀

竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

台中青年首次購屋優惠利息補貼加碼至1200戶 每戶最高補貼6萬元

彰化首棟 員林青宅369萬起 3月25日起申購

北市廣慈社宅招租抽籤 供1,589戶申請

相關新聞

台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

台東第一處由中央興建的社會住宅「海濱好室」日前正式公告招租。為讓有意申請的民眾更方便了解資訊，國家住宅及都市更新中心與縣府今天共同舉辦「幸福台東．愛在海濱」招租服務據點啟用儀式，在縣府設置實體諮詢窗口，由專人提供說明與申請協助，流程更加清楚。

麗寶新藥與福島醫大啟動 LIB-101緊急輻射試驗合作

今年適逢東日本大震災十五週年，麗寶新藥（7888）日前率團前往日本福島，並於3月10日與福島醫科大學正式啟動新藥 LIB-101 在「緊急輻射醫療」領域的 IIT（Investigator-Initiated Trial）臨床試驗合作。

高雄美麗島中古只有新成屋一半價 這商圈房價驚見倒掛

買新還是買舊？台灣房屋集團統計2025年高雄熱門商圈新舊屋價差，美麗島商圈新舊屋價差最明顯，該區5年內新成屋平均單價高達約46.6萬元，而中古屋均價僅約22.7萬元，新舊屋平均單價落差達23.9萬元，新屋單價幾乎是中古屋的兩倍，位居高價差生活圈榜首。

熱塑複材技術獲突破 漢翔參加法國世界複合材料展公開

漢翔公司在熱塑複材技術上有突破性成果，並受台灣複材公會邀請，參加法國JEC世界複合材料展(JEC World 2026)。漢翔在該展公開自家技術與產品，並藉由此全球最具指標性的複材展會，凸顯拓展國際市場的競爭潛力。

台積電嘉義建廠效應未全面發酵 嘉義市房市交易量縮原因曝

春節過後，台股不畏美以聯軍對伊朗開戰，屢創高點，帶動市場資金動能，讓各界關注房地產是否升溫。嘉義因台積電設廠題材，外界普遍看好房市發展，不過最新統計顯示，嘉市房地產交易量不升反降，市場呈現「量縮價穩」走勢。

房價下跌前十名曝 台中這區年跌18%最重 八里、泰山也慘

吉家網公布2025房市年報指出，房市明顯由多轉空，預售、成屋交易同步急凍，不過七都均房價僅下跌4.7%，還不到5%。吉家網董事長李同榮表示，經濟強勁增長減緩房價跌勢，交屋潮也掩蓋了實質下跌幅度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。