麗寶新藥與福島醫大啟動 LIB-101緊急輻射試驗合作

今年適逢東日本大震災十五週年，麗寶新藥（7888）日前率團前往日本福島，並於3月10日與福島醫科大學正式啟動新藥 LIB-101 在「緊急輻射醫療」領域的 IIT（Investigator-Initiated Trial）臨床試驗合作。

代表團同時也參與福島震災復興祈念活動，日本首相高市早苗亦蒞臨紀念儀式。麗寶新藥表示，希望透過此次在福島推動臨床研究合作，結合當地核災醫療經驗，促進國際緊急醫療合作與公共安全研究。

2011年3月11日東日本大震災引發海嘯並造成東京電力公司福島第一核能發電廠（TEPCO F1）重大核能事故，事故等級被列為國際核與輻射事件分級表（INES）最高第7級。震災後福島逐步建立完整的核災醫療與輻射事故應變體系，目前已成為全球核災醫療研究與政策發展的重要據點。

麗寶新藥指出，首批 LIB-101成品藥預計於今年3月底送抵福島醫科大學，此次IIT試驗合作主要針對 福島第一核電廠除役作業相關工作人員在重大輻射事故情境下的醫療應用，評估LIB-101於 高劑量輻射曝露後延緩或改善輻射性皮膚損傷發生與惡化時間 的潛在治療效果。

LIB-101為重組人類介白素-12（Interleukin-12）蛋白質新藥，具備促進多重造血細胞恢復與免疫調節之潛力，過去已獲得美國政府BARDA（Biomedical Advanced Research and Development Authority）支持用於開發急性輻射症候群之醫療對策。

BARDA為美國政府針對緊急醫療對策的核心機構，過去在 COVID-19 期間扮演重要角色，曾直接向 Moderna、Janssen (J&J) 等藥廠提供數十億美元的資助，以加速疫苗的臨床試驗與供應鏈建立。相關研究顯示，該藥物可同時促進白血球、紅血球與血小板恢復，為目前全球少數具備多重造血修復能力的潛在緊急輻射治療藥物之一。

財團法人台灣醫界聯盟基金會林世嘉執行長表示，福島醫科大學在日本核災醫療與輻射醫學研究領域具有重要地位，長期承擔日本核災醫療體系的研究與教育任務。此次合作不僅象徵LIB-101正式進入日本臨床研究場域，也代表台日美三方在核災醫療與公共衛生安全領域的重要合作里程碑。

麗寶新藥總經理劉朝瀚強調，公司將持續推動 LIB-101 在緊急輻射醫療及腫瘤免疫治療領域的全球臨床開發，此次於震災紀念日到訪福島，透過與福島醫療與政府體系建立連結，有助於將藥物研發與實際核災醫療場域結合，未來亦可拓展相關適應症與國際合作機會，進一步強化公司在 緊急醫療與免疫治療新藥市場 的發展潛力。

麗寶新藥與福島醫科大學啟動LIB-101緊急輻射醫療臨床試驗合作，台日雙方代表於福島醫科大學合影。總經理劉朝瀚(前排左四)、財團法人醫界聯盟基金會執行長林世嘉(前排左三)、麗寶集團總管理處副總陳毅桓(前排左二)與福島醫科大學校長竹之下誠一(Seiichi Takenoshita)(前排右四)、福島醫科大學副校長山下俊一(Shunichi Yamashita)(前排右三)以及核災支援綜合中心主任長谷川有史(Arifumi Hasegawa)(前排右二)於會後合照。麗寶新藥／提供

麗寶新藥代表團參與311東日本大震災追悼復興祈念式。麗寶新藥／提供

麗寶新藥參訪福島醫科大學輻射緊急醫療中心(Radiation Emergency Medicine Center)。麗寶新藥／提供

