高雄美麗島中古只有新成屋一半價 這商圈房價驚見倒掛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋／提供

買新還是買舊？台灣房屋集團統計2025年高雄熱門商圈新舊屋價差，美麗島商圈新舊屋價差最明顯，該區5年內新成屋平均單價高達約46.6萬元，而中古屋均價僅約22.7萬元，新舊屋平均單價落差達23.9萬元，新屋單價幾乎是中古屋的兩倍，位居高價差生活圈榜首。

其次為亞洲新灣區與陽明生活圈，新舊屋每坪價差均超過20萬元。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，新舊屋價差較大的生活圈，多半屬發展較早的成熟商圈，區段老屋佔比高，中古屋房價基期較低，如區段受開發題材帶動，高價新建案進場，便容易與中古老屋形成明顯高低價差。

以美麗島商圈來說，該區匯集捷運雙線轉運核心，為高雄商業與生活機能成熟的精華市區地段，但因區域開發早且飽和，住宅多為屋齡30~40年以上的中古屋，亦不乏許多單價落在1字頭甚至個位數的中古小套房。

陳揚智表示，南高雄近年受亞灣區效應帶動，讓美麗島商圈發展再度受到市場關注，吸引建商透過整合老屋方式推出新案，由於該商圈彙集交通、商業與生活機能等多元優勢，加上新案稀有性，更加支撐新屋具備創價空間，以區段新成屋「美麗城安」、「美麗馥品」，均價站穩4字頭，對比同商圈的低價老屋，價差因而明顯。

不過，高雄也有不少熱門生活圈，新舊屋價格落差小僅有個位數，像是高大特區、五甲商圈、巨蛋商圈，新舊屋平均價差僅有3萬~7萬元左右。

值得注意的是河堤生活圈，中古屋均價26.2萬元，比新成屋單價24.7萬元還高上1.5萬元，出現房價倒掛現象。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，河堤生活圈為高雄小天母，傳統購屋買氣持穩，中古房價支撐力道強，近一年雖有稀有新案進駐，但以新成屋「河堤世界」因屬地上權住宅，房價通常會低於同地段一般住宅行情，因而讓新屋房價呈現倒掛，不過該商圈預售行情已到3字頭，未來成屋後，新舊價差應會反轉。

2025年高雄熱門商圈新舊屋價差。資料來源：台灣房屋
