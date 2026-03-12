熱塑複材技術獲突破 漢翔參加法國世界複合材料展公開

漢翔公司在熱塑複材技術上有突破性成果，並受台灣複材公會邀請，參加法國JEC世界複合材料展(JEC World 2026)。漢翔在該展公開自家技術與產品，並藉由此全球最具指標性的複材展會，凸顯拓展國際市場的競爭潛力。

漢翔說，複材展歷史悠久，是複材工業界交流與合作的關鍵平台，今年匯聚超過100個國家、1300多家頂尖廠商。漢翔由董事長曹進平領軍，率工程及生產部門主管及專業工程師10日至12日以「台灣館」參展，展期內更密集安排多家國際廠商的商務洽談，積極擴大潛在合作機會與市場版圖。駐法代表處郝培芝大使也到場，了解台灣複材技術的最新發展。

漢翔說，該公司在航空複材領域深耕多年，旗下先進複材中心(TACC)，專精於高階航空複材零組件的生產。為因應新世代飛機的輕量化與環保趨勢，近年積極投入「熱塑性複合材料」研發，並有突破性成果。

本次參展即以「熱塑複材合作開發成果」與「熱固複材能量」兩大主軸，實體展示9項運用於軍、民飛機的產品。重點展示的「曲面門板」，實現「無緊固件接合」的工藝水準，消除傳統鉚釘或膠黏帶來的重量與應力集中，證明在複雜輪廓下仍能維持極高的製程穩定性與結構強度。

另外，「多面折彎翼肋」展示一體化成型工藝，在不損害纖維完整性的前提下，將結構剛性極大化，更大幅縮短成型週期，展現高效的量產潛力。在傳統熱固複材方面，漢翔也持續精進，運用國產材料，打造出能夠快速製造的無人機專用機翼。展品中的「加勁條」、「衝壓進氣道」，已實際應用在空巴A320國際主流客機上。

曹進平董事長表示，航空工業中，複材應用佔比已成為衡量飛機先進性的重要指標。漢翔本次展出的技術矩陣，成功整合了「更輕、更快、更永續」的研發目標，不僅為民航、軍機與無人機領域提供高效能、低廢料的優質選項，也正逐步落實2050年淨零碳排的全球目標。

