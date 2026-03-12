台積電嘉義建廠效應未全面發酵 嘉義市房市交易量縮原因曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
新春嘉市房產重要指標，市府建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地，標售投標期限尚未截止，有不少投資者及建設公司索取投標文件。圖／嘉市府提供
春節過後，台股不畏美以聯軍對伊朗開戰，屢創高點，帶動市場資金動能，讓各界關注房地產是否升溫。嘉義台積電設廠題材，外界普遍看好房市發展，不過最新統計顯示，嘉市房地產交易量不升反降，市場呈現「量縮價穩」走勢。

市府地政處統計，2024年嘉市全年不動產買賣案件3891件，但去年降至3054件，減少837件。至於預售屋市場降幅更為明顯，2024年交易量1070件，去年剩437件，減少633件，整體交易量呈現明顯收縮，但房價仍維持緩步上揚。

嘉市不動產仲介公會前理事長廖時晃分析，從市場交易數據來看，房價上漲空間有限，目前住宅供給量足以滿足市場需求。他指出，近年房市出現變化，政府推動社會住宅包租代管政策，業者數量增加約24家，反觀房仲店家減少，顯示市場結構轉變。

廖時晃表示，雖然政府推出「新青安房貸」政策，提供較低利率，吸引首購族，但貸款期長達3、40年，以千萬元房貸估算，每月仍需負擔2萬多元支出，對年輕族群壓力沉重。許多年輕人考量生活品質與財務負擔，轉而選擇租屋，加上政府租屋補助，許多屋主提供房屋，讓包租代管市場活絡。此外，建築成本上升影響房價。業界指出，土方之亂還未平息，建材上漲及缺工，建築成本墊高，房價短期內不易出現大幅修正。在供給穩定與成本壓力影響下，房市呈現成交量縮減、價格平穩。

地政處分析，近2年預售屋交易量下降，與通貨膨脹、缺工缺料等整體經濟環境變化，以及政府推動新青安貸款政策息息相關。政策利率與一般房貸利差擴大，某種程度降低升息壓力，維持市場買氣基本盤。最新一期地價指數觀察，嘉市住宅區、商業區與工業區地價較前一期上揚，顯示整體土地價值仍呈現穩健成長。廖時晃說，若有置產規畫，建議不必太快出手，可多比較觀察市場變化，再審慎進場。

新春房產重要指標，市府建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地，標售投標期限尚未截止，有不少投資者及建設公司索取投標文件。標售共推出3標7筆土地，各標均已有投資人表達興趣洽詢，顯示市場關注度持續升溫。抵費地投標期限至4月1日下午5時止，4月2日上午10時在市府6樓第一會議室公開開標。本次標售3標7筆土地總面積約1965坪，總底價逾8億元。

