房價下跌前十名曝 台中這區年跌18%最重 八里、泰山也慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

吉家網公布2025房市年報指出，房市明顯由多轉空，預售、成屋交易同步急凍，不過七都均房價僅下跌4.7%，還不到5%。吉家網董事長李同榮表示，經濟強勁增長減緩房價跌勢，交屋潮也掩蓋了實質下跌幅度。

雖然整體跌幅不多，但仍有部分地區房價出現重跌。吉家網統計房價下跌前十名，排名第一為台中市大里區，年跌幅達18%，其次為新北八里、泰山，均下跌16%，北市大同區，高雄鼓山區跌幅也都達一成以上。

其他下跌較多的，包括北市土城區，北市中山區、台南市善化區，台中市北區、南區。

李同榮表示，去年房市整體呈現交易全面緊縮、價格全面下跌。交易量方面，2025全年成屋交易量26.1萬棟，創自2016年以來最低量。2025預售屋交易量萎縮 68%~73%，也是統計以來最大幅度量縮。

房價部分，七都平均房價在2024第四季由中南部領跌反轉走空，2025年正式邁入空頭，惟平均跌幅度不大，七都平均下跌4.75%，平均總價也下跌4.44%，雙北抗跌，桃園、新竹、台南、高雄跌幅超過6%。

吉家網企劃處長莊文樹指出，七都房價跌幅，若排除2024Q4已跌部分，2025全年只跌2%。主要是受2025Q4大量交屋潮影響，單季拉高平均房價，導致掩蓋實質跌幅約2%。

李同榮表示，2025年台灣經濟成長強勁，對房市跌幅收斂有正面效益。至於股市暴漲，由於資金充沛但全都灌注在股市投資，對下修房市沒有助益，反而形成股強房弱。

他表示，七都成屋均價自2024Q3高檔反轉後，小跌4.75%，預售屋表現雖持平，但透過贈送促銷，實質跌幅也趨近5%。量急凍，價小跌，未來只有量價乖離縮小，透過價格明顯鬆動才能換取交易量向上回溫。

七都行政區_2025Q4對比2024Q4跌幅最大排行前十名。 吉家網／提供
經濟成長 台中市 房市 房價

