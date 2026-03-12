快樂檸檬以AI智能調飲系統打造「無限門店」 進駐北美Walmart

快訊

聯合報／ 記者林海／台北報導
快樂檸檬以「無限門店」的創新模式進駐Walmart。圖／雅茗-KY提供
快樂檸檬以「無限門店」的創新模式進駐Walmart。圖／雅茗-KY提供

雅茗-KY全球知名連鎖茶飲品牌快樂檸檬獨創商業模式「無限門店」，進駐美國零售巨頭Walmart超市，啟動其北美主流零售通路的戰略性布局。雅茗表示，快樂檸檬不再僅是一個傳統的茶飲連鎖品牌，而是以系統化、科技化重新定義茶飲零售的邊界與可能性。

雅茗表示，無限門店模式的其核心並非簡單的物理空間擴張，而是一套以「AI智能調飲系統」為技術基石、以前端運營友好性為設計導向、以大規模高效複製為目標的系統性商業解決方案，源於品牌對傳統茶飲行業痛點的深度洞察與科技創新。

雅茗指出，傳統的品牌拓展往往受限於高昂的場地成本、專業人力依賴及複雜的食安品控流程，而無限門店模式透過其高度集成的AI智能調飲機，完美解決這些瓶頸，任何符合條件的零售空間，都能迅速獲得提供標準化、專業級手搖飲品的能力。

雅茗表示，Walmart在美國超過4000家門店，每周服務逾2億消費者，是觸達美國主流及多元消費群體的核心樞紐，快樂檸檬在亞利桑那州沃爾瑪開設的首家示範店，將成為無限門店模式在超大型零售場景中的關鍵試驗場與觀察視窗。

雅茗指出，透過實際營運與市場觀察，能進一步了解茶飲品牌在美國主流零售環境中的發展潛力，並作為評估未來零售通路拓展策略的重要參考，這不止是增加銷售點，更是品牌發展進程中的里程碑。

雅茗表示，AI智能調飲機實現了全製程標準化，每一杯飲品的原料配比、製作流程均在固定參數下精準完成，極大降低人為誤差，確保出品口味與食品安全的高度穩定，更能在短短十秒內完成出杯，將顧客等待時間降至極限，不僅創造全新的即時性茶飲消費場景，更有效提升顧客在零售場所的購買動機與頻次。

快樂檸檬全球執行長江錫毅指出「無限門店」並非單點創新，而是一套可被複製、放大的營運制度。當AI專業級手搖飲能以輕盈、系統化的方式，融入現有零售體系時，它改變的將不僅是茶飲市場的區域分布，更在重新定義茶飲品牌與零售通路在消費者生活中的角色與共生關係。

