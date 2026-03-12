雲品攜手德光建築進軍台中沙鹿 打造森林隱逸療癒 Villa Resort

雲品（2748）12日宣布，正式與深耕台中逾28年的知名建商「德光建築機構」簽署合作協議，將於台中沙鹿區大肚台地共同開發全新森林隱逸療癒Villa Resort。該項目由德光建築自地自建，並委託雲品國際全權經營管理，日後將加入雲品Collection品牌行列，規劃結合頂級住宿、粵菜美饌與絕美海景的嶄新旅宿地標，預計於2028年正式完工啟用。

近年「身心靈療癒」成為國際旅遊市場新趨勢，《米其林指南》更於2025年10月公布的米其林「星鑰飯店」評比中，新增「米其林身心療癒體驗獎」，突顯療癒型旅宿的重要性。《米其林指南》認為旅行的真正價值，遠不止於擁有世界一流的SPA與健身設施，當代最卓越的飯店將應該以「身心靈健康」作為核心理念，旅客不再只是放下行李、走出門探索城市，而是選擇停留，沉浸於由各領域專家悉心打造的生活方式。雲品看準此風潮，持續以差異化策略推出旅宿產品，以療癒、隱逸的概念，打造高端Villa Resort據點，讓旅人不僅放鬆度假，更能透過大自然與專業設計，實現身心靈的深度療癒。

雲品總經理丁原偉表示，此次合作結合雲品在高端旅宿管理的專業，以及與台中海線第一大建商「德光建築機構」，對這片土地的深刻理解與品質堅持，以100％互相信任的合作精神促成此案，更是一次理念相同、資源互補的強強聯手，將為中台灣市場帶來前所未有的頂級度假產品，也能夠為業主提升在全台灣的品牌能見度。

德光建築機構則指出，集團秉持「將客戶的家當成自己的家」理念，以嚴謹的建築經驗和對地段未來性的精準判斷，致力於為居住者創造永恆價值。此次與雲品國際的合作，是集團跨足高端觀光領域的重要里程碑，未來將透過嚴謹建築品質與完善服務，確保這座度假Villa成為旅客長久信賴的療癒首選。

設有森林景觀保護區的森林隱逸療癒Villa Resort，完美導入澳洲「叢林現代主義（Bush Modernism）」的設計思維，採取「建築消隱」策略。透過低彩度的外觀材質，讓量體謙卑地隱入鹿寮山麓的原生林相中，使建築不再是介入者，而是地景的一部分。建築外觀揉合低調的深色金屬鋼板與溫潤回收木，透過材質的反射與吸光特性，隱喻樹幹的斑駁陰影。結構上大膽結合當代夯土工藝 (Modern Rammed Earth) 與俐落的防護鋼構，在粗獷與精緻的對比中，展現充滿力量的「韌性美學」。

空間邏輯則貫徹「生物親和設計（Biophilic Design）」，透過大面幅落地玻璃虛化室內外邊界，將森林綠意與光影流動無縫引入室內。每間別墅皆創造出全景式的自然浸潤體驗，配置專屬露台與半戶外生活區；讓旅人既能於壁爐暖意與微風中沉澱，亦可在私人泳池畔近距離聆聽森林脈動，深刻體現與自然共生的純粹旅宿體驗。此外，旅客更能於專屬的露台、客房中遠眺台灣海峽的壯麗景致，將梧棲港的金色夕照、西部海岸線的風車景觀與廣闊濕地倒映的絢麗晚霞盡收眼底。

在餐飲方面，園區中將設置雲品國際擅長的精緻粵式料理餐廳，以及一座700席的森林歐式宴會廳與100席的森林教堂，宴會廳將規劃歐式古蹟建築的室內裝潢風格，運用大量石材、鋼構、原木作為主要材料，並採用結構張力十足的肋骨拱頂 (Ribbed Vault)，隱喻森林樹冠的交錯形態。這不僅創造出具備神聖感的空間氛圍，更以獨特的空間戲劇張力，滿足未來多元的高端餐飲及宴會需求。

雲品與德光建築機構跨界合作的這座位於沙鹿的森林隱逸療癒Villa Resort，將成為雲品Collection在台中的第二個據點，與既有旅宿資源形成互補，進一步強化雲品國際在中台灣的布局，更代表著台灣建築與服務產業的完美融合。全案預計2028年完工，未來將鎖定追求高隱私、高品質與獨特體驗的國內外旅客，有望成為中台灣觀光新亮點。