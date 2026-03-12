信義房屋「社區一家計畫」2026徵件開跑！1500萬圓夢金開放申請 全民提案改變社區

如果一群小朋友圍著一隻狗講故事，你會想到什麼？

在台北三玉國小，這不是童話場景，而是一堂真的課。孩子們輪流拿著故事書，對著狗狗朗讀。有些原本不太敢開口的小朋友，因為狗狗安靜地坐在面前聽故事，反而慢慢放鬆下來，開始願意說話、願意表達。

這個充滿溫度的點子，來自老師洪絢虹的靈感。長期投入動保志工的她，一直想用動物互動帶孩子理解生命教育。曾經，她構想過「說故事給貓聽」，卻一直沒有機會實現；有一天，她把主角換成狗，善的循環開始發生。孩子不只更願意開口，也在過程中學會合作、傾聽與尊重生命。這個暖心計畫，在2025年信義房屋「社區一家」計畫中獲得國小師生組楷模獎。

南郭國小把教室搬進市場 讓孩子變身小導覽員

在彰化，另一群孩子則把教室搬到了市場。南郭國小學生背著小背包，穿梭在華陽市場的攤位之間。有人在問：「阿姨，今天這個青菜怎麼挑？」也有人好奇地聽攤販說起市場裡的故事。

這不是戶外教學，而是課程的一部分。南郭國小的「作伙踅菜市仔2.0」，把「逛市場」變成生活教育。學生先接受市場導覽訓練，再回到班上當小導覽員，帶著同學和家長重新認識熟悉又陌生的市場。

結果很有趣，孩子變成老師，家長反而成了學生。更意外的是，許多原本只是「順路買菜」的家長，開始重新停下腳步逛市場，讓市場的人情味慢慢回來。這個行動也讓南郭國小第九度獲得「社區一家」獎項，並榮獲校園類國小師生組首獎。

只要有想法就能提案！社區一家計畫1500萬圓夢金徵件開跑

自2004年啟動以來，「社區一家計畫」已邁入第22年。信義房屋累計投入超過5.2億元資源，支持3700多個社區提案，影響力遍及全台368個鄉鎮市區，陪伴許多地方從一個想法開始，逐步實現改變社區的行動。

2026年度徵件也已正式開跑，即日起至4月30日開放線上報名。今年計畫將提供總額1,500萬元的圓夢金，鼓勵各地居民把創意化為實際行動，其中最高獎項「幸福社區類」補助金最高可達50萬元，成為許多社區實現夢想的重要起點。

「社區一家計畫」最大的特色，在於幾乎沒有參與門檻。不僅沒有主題限制，也不設年齡門檻，從小學生到長者都能提出提案；無論是學生、社區團體、地方組織，甚至公部門，只要對生活的社區有想法，都有機會把點子轉化為實際行動，為地方帶來改變。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/3/10~2026/3/9）「社區一家徵件」相關討論，聚焦於「行動、資源、創新、鼓勵、照顧、點子、陪伴、參與」等熱門字詞，網友表示「讓社會更美好」、「願這份共好的能量，能持續牽起社區多元群體的雙手，繼續邁向下一個十年」、「讓我們在彼此的堅持與行動中，看見希望」。

改變社區不一定是大工程 一個念頭也能成為起點

回頭看這些案例會發現，改變社區其實不一定需要多偉大的計畫。真正讓地方產生變化的，往往不是大型建設，而是那些看似日常的小事情。像是讓孩子練習說故事給狗聽，或是帶著全家人重新走進市場，重新認識熟悉的街區。當越來越多人願意為生活的地方多做一點點，整個社區的氛圍就會在不知不覺中慢慢改變。

為了幫助更多人把想法變成具體行動，今年「社區一家計畫」也將舉辦全台巡迴說明會，走訪台北、台中、高雄、花蓮與台東。除了歷屆得主分享經驗，評審團也會解析提案方向，協助參與者把創意整理成可實踐的計畫，讓更多好點子有機會落地。

或許你也曾經想過，社區能不能多一個閱讀角落，巷子裡能不能辦一場小小的音樂會，或是讓市場成為孩子認識生活的教室。那些一閃而過的想法，其實都可能成為改變地方的起點。

很多社區的故事，其實只是從一個簡單的念頭開始。當有人願意說出「不然我們來試試看」，一個新的改變，就可能在某個角落悄悄發生。

