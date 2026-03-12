美337調查鎖定台系車鏈

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者邱馨儀余弦妙／綜合報導

美國國際貿易委員會（USITC）10日宣布，已根據通用汽車（GM）提出的侵權訴訟，對美國、台灣及中國大陸共約20家進口汽車零組件，展開新的《337條款》貿易調查，其中遭到調查的台灣企業有十家，另有九家美國公司以及一家中國大陸業者。

十家被調查的台廠中，有多家上市公司被點名，包括東陽（1319）、耿鼎、帝寶、昭輝等。對此，相關業者指出，目前尚未收到正式文書，後續將審慎評估與因應。

USITC在10日發布公告表示，已根據通用汽車、通用汽車全球科技營運公司在2月5日所提的訴訟，表決通過對20家企業展開調查。通用指控這些進口的汽車零組件，違反了貿易法第337條；337條款主要處理侵害專利權等進口貿易的不公平行為。通用汽車要求對侵權零件發布進口禁令。

對此，國內相關業者指出，中國大陸對GM提出專利侵權申訴積極因應，不過，台灣零組件業者相對冷靜，主要是GM以往提出的侵權告訴相當常見，再者台灣廠商應用於GM的產品相對較少，目前各家業者都還在觀察後續發展。

行政院經貿辦表示，337條款調查案是由USITC負責，此案僅是個案調查，我國政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，不會影響台美之間協定。

美國國際貿易委員會表示，本案已鎖定20名答辯人，包括維輪實業、沛斯可、智譽企業、帝寶工業、太惠和汽車事業、耿鼎企業、貫理工業、福竝工業、東陽實業廠以及昭輝實業等十家台灣企業。此外，位於密西根州、伊利諾州、加州與田納西州的九家美國汽車零件經銷商也被列為答辯人，及中國大陸丹陽市的汽車照明產品製造商江蘇尚通汽車配件公司。

