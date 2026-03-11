台中廣三SOGO感謝祭 3月12日開放全館預購 業績年增3%

中部百貨市場年度重頭戲—母親節促銷檔期前哨戰正式開打！廣三SOGO百貨宣布，「感謝祭」首波活動將於3月18日至4月15日登場，3月12日至3月17日搶先開放全館預購，並同步祭出滿千送百優惠搶市，整檔業績目標將挑戰18.3億元，年增約3％。

廣三SOGO強調，今年感謝祭不僅推出紅利點數加碼回饋高達27％，還有價值7萬2,800元的AI智能按摩椅抽獎，更攜手人氣插畫家「米工Better mii」推出館內限定活動，並首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢，打造結合購物、娛樂與文化的春祭盛會。

廣三SOGO表示，今年感謝祭自3月12日起推出預購優惠，3月12日至4月6日指定品類紅利回饋全面升級，包括百貨服飾單筆滿3,000送600紅利點數、化妝品滿2,000送400點、名品珠寶與大家電單樓層滿5,000送1,000點。

其中，3月12日至3月26日化妝品再加碼，單筆滿1萬再送600紅利點數，吸引民眾把握母親節檔期前補貨。檔期尾聲4月7日至4月15日則推出「全館單筆滿2,000紅利3倍送」，為感謝祭再掀一波消費熱潮。活動期間全館單筆消費滿1,000元即可獲得幸運號碼乙組，有機會抽中價值7萬2,800元的FUJI AI智能魔術椅，成為本檔期最大亮點之一。

今年感謝祭的亮點，是與台灣人氣插畫家「米工Better mii 」合作。以繽紛色彩創作並將生活點滴帶入畫中，作品風格時而搞笑、時而溫暖，用可愛的心情迎接可愛的事情，也傳遞在生活中更愛自己的態度。

感謝祭期間館內將推出「米工集章趣」活動，消費者可蒐集館內米工小夥伴章戳，完成任務即可兌換米工限量贈品包含多款米工聯名來店禮也將陸續登場，包括造型體重計、收納摺疊椅與可愛冷水杯等，療癒可愛的角色設計預計將吸引不少粉絲收藏。

除了購物優惠，首度舉辦的「圓夢歌王挑戰賽」。初賽將於3月29日在1樓廣場登場，決賽則於4月19日在14樓PLAY⁺互動廣場舉行，活動開放所有喜愛唱歌的民眾參加，希望打造一個讓素人也能站上舞台、勇敢追夢的機會。決賽更特別邀請《太陽》原唱、創作歌手邱振哲擔任評審，為參賽者提供專業指導與評選。

此外，檔期期間也將舉辦春祭系列活動，包含「春日青聽音樂祭」市集演出，與「春日迎鐵馬」飛輪活動，讓百貨不只是購物空間，也成為城市生活與娛樂的舞台。

廣三SOGO說，今年感謝祭以「愛」為主軸，希望透過多元活動打造更有溫度的百貨體驗，邀請大家走進廣三SOGO百貨、享受購物與生活的樂趣。