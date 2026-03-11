聽新聞
台中廣三SOGO感謝祭 3月12日開放全館預購 業績年增3%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
廣三SOGO感謝祭3月12日至17日開放全館預購，並同步祭出滿千送百優惠搶市。記者宋健生/攝影
中部百貨市場年度重頭戲—母親節促銷檔期前哨戰正式開打！廣三SOGO百貨宣布，「感謝祭」首波活動將於3月18日至4月15日登場，3月12日至3月17日搶先開放全館預購，並同步祭出滿千送百優惠搶市，整檔業績目標將挑戰18.3億元，年增約3％。

廣三SOGO強調，今年感謝祭不僅推出紅利點數加碼回饋高達27％，還有價值7萬2,800元的AI智能按摩椅抽獎，更攜手人氣插畫家「米工Better mii」推出館內限定活動，並首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢，打造結合購物、娛樂與文化的春祭盛會。

廣三SOGO表示，今年感謝祭自3月12日起推出預購優惠，3月12日至4月6日指定品類紅利回饋全面升級，包括百貨服飾單筆滿3,000送600紅利點數、化妝品滿2,000送400點、名品珠寶與大家電單樓層滿5,000送1,000點。

其中，3月12日至3月26日化妝品再加碼，單筆滿1萬再送600紅利點數，吸引民眾把握母親節檔期前補貨。檔期尾聲4月7日至4月15日則推出「全館單筆滿2,000紅利3倍送」，為感謝祭再掀一波消費熱潮。活動期間全館單筆消費滿1,000元即可獲得幸運號碼乙組，有機會抽中價值7萬2,800元的FUJI AI智能魔術椅，成為本檔期最大亮點之一。

今年感謝祭的亮點，是與台灣人氣插畫家「米工Better mii 」合作。以繽紛色彩創作並將生活點滴帶入畫中，作品風格時而搞笑、時而溫暖，用可愛的心情迎接可愛的事情，也傳遞在生活中更愛自己的態度。

感謝祭期間館內將推出「米工集章趣」活動，消費者可蒐集館內米工小夥伴章戳，完成任務即可兌換米工限量贈品包含多款米工聯名來店禮也將陸續登場，包括造型體重計、收納摺疊椅與可愛冷水杯等，療癒可愛的角色設計預計將吸引不少粉絲收藏。

除了購物優惠，首度舉辦的「圓夢歌王挑戰賽」。初賽將於3月29日在1樓廣場登場，決賽則於4月19日在14樓PLAY⁺互動廣場舉行，活動開放所有喜愛唱歌的民眾參加，希望打造一個讓素人也能站上舞台、勇敢追夢的機會。決賽更特別邀請《太陽》原唱、創作歌手邱振哲擔任評審，為參賽者提供專業指導與評選。

此外，檔期期間也將舉辦春祭系列活動，包含「春日青聽音樂祭」市集演出，與「春日迎鐵馬」飛輪活動，讓百貨不只是購物空間，也成為城市生活與娛樂的舞台。

廣三SOGO說，今年感謝祭以「愛」為主軸，希望透過多元活動打造更有溫度的百貨體驗，邀請大家走進廣三SOGO百貨、享受購物與生活的樂趣。

活動 百貨 生活點滴

亞昕總裁：今年房市「價穩量微增」 景氣第2季反轉

被喻為「林口王」的亞昕（5213）集團創辦人兼總裁姚連地，11日受邀在台中演講時表示，目前市場深受政策調控影響，整體呈現「價穩量微增」格局。他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，預期今年第2季至第3季，房市將有機會出現反轉契機。

中東戰事引爆能源危機、房市又要受惠？李同榮：短多長空

228美國伊朗開戰，伊朗開始封鎖荷莫茲海峽、報復美以空襲，中東戰事會不會演變成第四次能源危機？能源危機對股市房市影響如何？房勢趨勢專家李同榮分析，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

中東戰事未解 台肥：原物料、肥料達安全存量…半年內供貨無虞

因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，台肥（1722）目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市已寒冬！住宅三法恐再衝擊 賴正鎰籲：政府放下干預手腕

針對政府近期強力推動「住宅三法」修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條，鄉林集團董事長賴正鎰11日表示，推動居住正義不應以打壓產業為代價，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

