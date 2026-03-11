亞昕總裁：今年房市「價穩量微增」 景氣第2季反轉

被喻為「林口王」的亞昕（5213）集團創辦人兼總裁姚連地，11日受邀在台中演講時表示，目前市場深受政策調控影響，整體呈現「價穩量微增」格局。他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，預期今年第2季至第3季，房市將有機會出現反轉契機。

姚連地同時指出，外界普遍認為建商蓋房子很好賺，但實際情況並非如此。面對政策壓力、營建成本攀升、缺工問題難解、土地價格高漲等多重因素夾擊，房地產業早已進入「微利時代」。

姚連地表示，一個建案從買地、設計、施工到完工交屋，往往需要5至6年時間，平均淨利率約12％至15％，換算下來每年僅約2％至3％，「這樣算好賺嗎？」他笑著說，如今建築業的經營模式越來越像傳統加工業，獲利遠不如外界想像。

面對當前房市買氣低迷，市場普遍關注政府今年是否會鬆綁第二戶貸款限制。姚連地指出，影響房市最大的變數始終是政策，目前市場深受政策調控影響，不過他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，今年第2季至第3季，房市有機會出現反轉契機。

看好中台灣產業紅利與房市長期發展動能，亞昕集團近年積極強化台中布局。由台中市建築經營協會主辦的3月大師講座，今日特別邀請亞昕集團創辦人兼總裁姚連地開講，以「開發者的新定義：從台灣到國際」為題，分享企業從在地深耕到海外拓展的發展歷程與戰略思維。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，姚連地總裁從基層木工學徒做起，於1993年創立亞昕集團，帶領企業從林口發跡，逐步拓展至中南部市場，並延伸至海外布局，發展成橫跨建設開發、營造工程、商場營運與飯店投資的多角化事業版圖。

目前，亞昕集團事業體涵蓋亞昕國際開發、國原營造等關係企業，並投資商場與觀光飯店，包括新北林口的昕境廣場及林口亞昕福朋喜來登酒店；海外則於馬來西亞馬六甲打造鉑昕國際酒店與酒店式公寓開發案，展現品牌輸出與國際營運能力。

回顧2025年，亞昕集團受惠於多案完工交屋入帳，合併營收達180億元，創歷史新高，營運表現亮眼；展望2026年，集團預計迎來推案高峰期，推案總銷規模上看500億元。其中，台中為關鍵布局核心，推案重點鎖定水湳經貿園區與科博館特區等精華地段，展現深耕大台中的企圖心與資源配置決心。

本次講座主題「從台灣到國際」，正體現亞昕近年轉型方向，除在住宅產品導入日系精工標準與品質管理思維外，集團亦強化資產經營與長期持有布局，將商場與飯店納入開發策略，提升整體資產價值與現金流穩定度。

此外，亞昕亦積極落實企業社會責任，成立財團法人亞昕環境保護基金會，長期投入環境永續行動與公共空間維護，體現企業永續經營理念。

紀樹能指出，在缺工、成本攀升與政策變動等多重挑戰下，開發商必須跳脫單一住宅思維，具備全球資產配置視野與跨界整合能力，姚連地總裁的實戰經驗，為中部建築業界帶來前瞻視角與轉型啟發。