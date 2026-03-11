快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／聯邦快遞全新轉運中心啟用 蕭美琴：營造優質環境吸引外資進駐

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
聯邦快遞位於桃園國際機場全新擴建的轉運中心於今天正式啟用並舉行啟用典禮，副總統蕭美琴受邀出席典禮。記者黃仲明／攝影
聯邦快遞位於桃園國際機場全新擴建的轉運中心於今天正式啟用並舉行啟用典禮，副總統蕭美琴受邀出席典禮。記者黃仲明／攝影

聯邦快遞（FedEx）位於桃園國際機場全新擴建的轉運中心於今天正式啟用，並舉行啟用典禮。聯邦快遞表示，此設施是在台經營35年來最大規模的單項投資，大幅擴增設施面積與分揀能力，盼能滿足台灣高科技、半導體、電子商務等其他關鍵產業日益增長的物流需求。副總統蕭美琴受邀出席典禮，她說這是聯邦快遞在台灣最大規模的投資，除了看到台灣的潛力，也投下信賴的一票。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示，這是聯邦快遞在台有史以來最大投資案，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍，會讓台灣在物流供應鏈部分能更快速、有韌性、有智能也更具安全性，當初在設計時有個很重要的宗旨就是為台灣AI產業設計開通，較基礎的工作可釋放給AI進行，員工就可做更高階的任務。

副總統蕭美琴致詞時指出，聯邦快遞從1990年就在台深耕、持續擴大，這次在航空貨運園區的投資也是在台發展歷史上規模最大的一次，除看到台灣的潛力，更是對台灣投下信賴的一票。轉運中心導入先進的自動化分揀系統，提升處理效率，在設備規劃上充分融合永續發展理念，全面採用電動化機具，希望在2040年能實施全球業務碳中和的營運目標。

蕭美琴說，在2021年新冠肺炎疫情期間她擔任駐美代表，政府積極爭取美國捐贈台灣疫苗，當時派華航班機前往美國田納西州的孟菲斯國際機場取貨，因當地沒有配合的地勤，她克服眾多困難才順利完成任務，把疫苗送上華航的飛機，當時就想「如果有聯邦快遞幫忙該多好」。由於孟菲斯國際機場就是聯邦快遞在美國最大的營運中心，她從深夜、凌晨到清早這段期間，在停機坪上目睹聯邦快遞營運的壯觀畫面。

她開玩笑說，希望未來台美貿易持續擴大，尤其台灣扮演全球關鍵產業發展科技樞紐的地位，有聯邦快遞擴大在台營運，未來駐美代表就不需要在緊急狀況時親上火線處理物流、開堆高機。她也提到目前桃機正在發展新貨運園區跟第二自由貿易港區，希望營造更好、更有競爭力的環境，歡迎更多像聯邦快遞一樣的國際企業在台灣落地生根。

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯表示，聯邦快遞桃園轉運中心的開啟象徵企業及美國對台信心，美台合作簽署簽署台美對等貿易協定（ART）後，未來雙邊經貿合作透過轉運中心更加擴大，把政策落實到經濟上，透過完善配置、全球航線網路緊密連結及先進監控與永續的物流技術，進一步強化供應鏈的穩定可靠性。

桃園市長張善政指出，聯邦快遞所處的遠雄自貿港區是最具運轉效率的地方之一，全台百分之八、九十的人與物都從桃機進出台灣，全世界最大的AI伺服器基地就在桃園，生產全球百分之三、四十的伺服器，NVIDIA轉運中心也在桃園。從供應鏈的效率來講，桃園是在AI時代中，全世界最具轉運效率、物流效率的地方，未來桃園、新竹跟苗栗成為一個科技廊帶後，可以想見桃園這個轉運設施所承擔的責任有多重。

張善政打趣地說，他個人猜測聯邦快遞現在擴充的設備可能很快就不夠用了，萬一發生這樣的狀況，桃園市政府一定全力協助找場地、找廠房，讓桃園、台灣跟聯邦快遞一起攜手走向更繁榮的未來。

桃園市長張善政說，桃園是在AI時代中，全世界最具轉運效率、物流效率的地方，如果聯邦快遞現在擴充的設備不夠用的話，桃園市政府一定全力協助找場地、找廠房。記者黃仲明／攝影
桃園市長張善政說，桃園是在AI時代中，全世界最具轉運效率、物流效率的地方，如果聯邦快遞現在擴充的設備不夠用的話，桃園市政府一定全力協助找場地、找廠房。記者黃仲明／攝影

副總統蕭美琴受邀出席聯邦快遞全新轉運中心啟用典禮。記者黃仲明／攝影
副總統蕭美琴受邀出席聯邦快遞全新轉運中心啟用典禮。記者黃仲明／攝影

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍，會讓台灣在物流供應鏈部分能更快速、有韌性、有智能也更具安全性。記者黃仲明／攝影
聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍，會讓台灣在物流供應鏈部分能更快速、有韌性、有智能也更具安全性。記者黃仲明／攝影

副總統蕭美琴致詞時表示，聯邦快遞這次投資是在台發展歷史上規模最大的一次，除看到台灣的潛力，更是對台灣投下信賴的一票。記者黃仲明／攝影
副總統蕭美琴致詞時表示，聯邦快遞這次投資是在台發展歷史上規模最大的一次，除看到台灣的潛力，更是對台灣投下信賴的一票。記者黃仲明／攝影

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯表示，聯邦快遞桃園轉運中心的開啟象徵企業及美國對台信心。記者黃仲明／攝影
美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯表示，聯邦快遞桃園轉運中心的開啟象徵企業及美國對台信心。記者黃仲明／攝影

蕭美琴

延伸閱讀

聯邦快遞桃機轉運中心啟用 副總統：對台投下信賴票

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

日月光楠梓第三園區動土 強化智慧運籌與先進封測量能

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

相關新聞

亞昕總裁：今年房市「價穩量微增」 景氣第2季反轉

被喻為「林口王」的亞昕（5213）集團創辦人兼總裁姚連地，11日受邀在台中演講時表示，目前市場深受政策調控影響，整體呈現「價穩量微增」格局。他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，預期今年第2季至第3季，房市將有機會出現反轉契機。

中東戰事引爆能源危機、房市又要受惠？李同榮：短多長空

228美國伊朗開戰，伊朗開始封鎖荷莫茲海峽、報復美以空襲，中東戰事會不會演變成第四次能源危機？能源危機對股市房市影響如何？房勢趨勢專家李同榮分析，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

中東戰事未解 台肥：原物料、肥料達安全存量…半年內供貨無虞

因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，台肥（1722）目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市已寒冬！住宅三法恐再衝擊 賴正鎰籲：政府放下干預手腕

針對政府近期強力推動「住宅三法」修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條，鄉林集團董事長賴正鎰11日表示，推動居住正義不應以打壓產業為代價，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。