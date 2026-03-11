影／聯邦快遞全新轉運中心啟用 蕭美琴：營造優質環境吸引外資進駐

聯邦快遞（FedEx）位於桃園國際機場全新擴建的轉運中心於今天正式啟用，並舉行啟用典禮。聯邦快遞表示，此設施是在台經營35年來最大規模的單項投資，大幅擴增設施面積與分揀能力，盼能滿足台灣高科技、半導體、電子商務等其他關鍵產業日益增長的物流需求。副總統蕭美琴受邀出席典禮，她說這是聯邦快遞在台灣最大規模的投資，除了看到台灣的潛力，也投下信賴的一票。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示，這是聯邦快遞在台有史以來最大投資案，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍，會讓台灣在物流供應鏈部分能更快速、有韌性、有智能也更具安全性，當初在設計時有個很重要的宗旨就是為台灣AI產業設計開通，較基礎的工作可釋放給AI進行，員工就可做更高階的任務。

副總統蕭美琴致詞時指出，聯邦快遞從1990年就在台深耕、持續擴大，這次在航空貨運園區的投資也是在台發展歷史上規模最大的一次，除看到台灣的潛力，更是對台灣投下信賴的一票。轉運中心導入先進的自動化分揀系統，提升處理效率，在設備規劃上充分融合永續發展理念，全面採用電動化機具，希望在2040年能實施全球業務碳中和的營運目標。

蕭美琴說，在2021年新冠肺炎疫情期間她擔任駐美代表，政府積極爭取美國捐贈台灣疫苗，當時派華航班機前往美國田納西州的孟菲斯國際機場取貨，因當地沒有配合的地勤，她克服眾多困難才順利完成任務，把疫苗送上華航的飛機，當時就想「如果有聯邦快遞幫忙該多好」。由於孟菲斯國際機場就是聯邦快遞在美國最大的營運中心，她從深夜、凌晨到清早這段期間，在停機坪上目睹聯邦快遞營運的壯觀畫面。

她開玩笑說，希望未來台美貿易持續擴大，尤其台灣扮演全球關鍵產業發展科技樞紐的地位，有聯邦快遞擴大在台營運，未來駐美代表就不需要在緊急狀況時親上火線處理物流、開堆高機。她也提到目前桃機正在發展新貨運園區跟第二自由貿易港區，希望營造更好、更有競爭力的環境，歡迎更多像聯邦快遞一樣的國際企業在台灣落地生根。

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯表示，聯邦快遞桃園轉運中心的開啟象徵企業及美國對台信心，美台合作簽署簽署台美對等貿易協定（ART）後，未來雙邊經貿合作透過轉運中心更加擴大，把政策落實到經濟上，透過完善配置、全球航線網路緊密連結及先進監控與永續的物流技術，進一步強化供應鏈的穩定可靠性。

桃園市長張善政指出，聯邦快遞所處的遠雄自貿港區是最具運轉效率的地方之一，全台百分之八、九十的人與物都從桃機進出台灣，全世界最大的AI伺服器基地就在桃園，生產全球百分之三、四十的伺服器，NVIDIA轉運中心也在桃園。從供應鏈的效率來講，桃園是在AI時代中，全世界最具轉運效率、物流效率的地方，未來桃園、新竹跟苗栗成為一個科技廊帶後，可以想見桃園這個轉運設施所承擔的責任有多重。

張善政打趣地說，他個人猜測聯邦快遞現在擴充的設備可能很快就不夠用了，萬一發生這樣的狀況，桃園市政府一定全力協助找場地、找廠房，讓桃園、台灣跟聯邦快遞一起攜手走向更繁榮的未來。

桃園市長張善政說，桃園是在AI時代中，全世界最具轉運效率、物流效率的地方，如果聯邦快遞現在擴充的設備不夠用的話，桃園市政府一定全力協助找場地、找廠房。記者黃仲明／攝影

副總統蕭美琴受邀出席聯邦快遞全新轉運中心啟用典禮。記者黃仲明／攝影

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍。記者黃仲明／攝影

副總統蕭美琴致詞時表示，聯邦快遞這次投資是在台發展歷史上規模最大的一次。記者黃仲明／攝影