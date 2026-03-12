連鎖效應／拆解企業零負債的迷思

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

常有連鎖經營者自豪地跟我說：「公司完全沒有負債，全靠自有資金營運。」言下之意是希望得到財務體質優良的肯定，但我的答案通常會令人失望。

甚至見過公司無負債，但經營者個人卻債台高築的。原因是用公司借不到錢，而個人名下有不動產，用房產抵押借貸，提供公司短缺的資金，而又沒有增資或記列股東往來。若是財務公私不分，財報也就失去經營參考的準確性。

以為沒有負債就等於是財務體質良好，其實是誤會一場，適當的銀行往來，有利於資金調度與保持資金動能彈性。

有一個案：公司沒有負債，但每一家店都找股東投資，外股占比或逾七成，而且沒有設控股公司，你知道會發生什麼事情嗎？公司連鎖發展得不錯，計劃投資建總部、建央廚，此時分店股東跑來要投資公司，主張將所有店合併後的公司，並聯合其他小股東，占公司股份已逾35%，經營者這才慌了手腳。

其實這個炸彈是可以拆掉的。法人間的合併需要意願與合約，才能進行股權變更或設立新公司，也就是說有些股東轉身成為禿鷹，但想突擊公司不能只靠「唬人」，公司登記是什麼就是什麼，不同法人間沒有跨越主張的權力，要談合併更是要一一開完董事會和股東會。

回到公司負債比，計算公式為：負債比＝（總負債╱總資產）x 100%，企業適當的舉債是健康的，不要有「0負債」的迷思，基本上可劃分三個區間：

一、負債比0至30%：保守型公司，較低的負債比雖代表自有資金運轉，但同時也顯現較無發展前景，公司進入守成的太平年代，當心不進則退。

二、負債比30%至60%：穩健型公司，公司仍保持一定的未來投資量能，或持續迭代更新，保持市場競爭力，因有一定的負債，比之關注營收成長，獲利能力更重要。

三、負債比60%至75%：積極型公司，公司發展仍須持續投資，擴大產能或市占率，其實高負債比不是問題，若把資金移做其他多角化運用才是問題。

企業負債比若逾越了75%的警戒線就進入了深水區，不得不慎。

儘管產業前景再美好，過度膨脹自身能力去超前部署，美其名曰投資未來，都不是理性的策略行動，此時透過增資擴股，雙管齊下籌措資金更佳。

曾有上市公司經營者跟我分享，他個人絕不舉債，但經營公司控制在75%負債比內，其在全球設有48個生產據點，去年（2025年）公司合併營收新台幣288.76億元，每股盈餘9.1元，公司保持連續30年配發股利的紀錄，這就是台灣在飲料罐裝業的隱形冠軍，宏全國際（9939）曹世忠總裁的經營哲學。

企業負債是為了投資更好的明天，企業的價值也體現在成長的趨勢上。

股東

延伸閱讀

把自己當成1家公司投資也能獲利？吳淡如教心法：技術線圖穩健又獨特

景順首檔創業家主題基金強勢登台 掌握跨產業成長引擎

企業無息出借資金 設算課稅

法律頻道／新創選擇企業創投 三點注意

相關新聞

火線任務／行政院副院長鄭麗君 談判高手 創造新局

行政院副院長鄭麗君主責台美關稅談判，期間歷經無數場視訊會議與多輪實體磋商，她形容，這是一段「漫長而高度消耗的旅程」，每當美國關稅出現新變局，談判團隊就要在第一時間妥善因應，她強調，對談判團隊而言，這不只是關稅數字的調整，而是一場關乎產業長期布局與國家經濟韌性的關鍵決策。

連鎖效應／拆解企業零負債的迷思

常有連鎖經營者自豪地跟我說：「公司完全沒有負債，全靠自有資金營運。」言下之意是希望得到財務體質優良的肯定，但我的答案通常會令人失望。

ESG最前線／化學品管理合規 系統化三步驟

全球產業對於ESG的關注焦點，已從宏觀的碳中和目標，轉向更微觀且直接影響人體健康與生態系統的戰場——化學品管理。隨著歐盟、美國及亞洲主要經濟體紛紛祭出更嚴厲的禁令，2026年被視為全球化學品管理的「分水嶺」。這不再僅是化工產業的合規挑戰，而是一場關乎全產業供應鏈韌性、市場進入權與品牌聲譽的全面轉型，企業必須重新審視產品中每一種分子帶來的潛在風險。

創新平台／催生碳化矽技術 研發蹲馬步

電動車已成為全球淨零運輸的浪潮，也帶動碳化矽（SiC）技術成為產業布局焦點。工研院在經濟部產業技術司支持下，歷經四年研發，攜手電動車動力系統新創「捷能動力科技」開發出高功率密度三合一動力系統，從晶片、功率模組到動力系統，一體化MIT打造，並通過第三方動力系統測試，展現台灣碳化矽技術於高電壓、高功率車用動力系統的研發實力與應用潛力。

iPhone 17e開賣 電信三雄傳捷報

中華電信（2412）昨（11）日在全台近500間指定服務據點及網路門市開賣蘋果平價新機iPhone 17e。開賣首日前三名最搶手機型，中華電信表示，分別為iPhone 17e 白256GB、iPhone 17e嫩粉256GB、iPhone 17e黑256GB。

亞昕總裁：今年房市「價穩量微增」 景氣第2季反轉

被喻為「林口王」的亞昕（5213）集團創辦人兼總裁姚連地，11日受邀在台中演講時表示，目前市場深受政策調控影響，整體呈現「價穩量微增」格局。他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，預期今年第2季至第3季，房市將有機會出現反轉契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。