連鎖效應／拆解企業零負債的迷思

常有連鎖經營者自豪地跟我說：「公司完全沒有負債，全靠自有資金營運。」言下之意是希望得到財務體質優良的肯定，但我的答案通常會令人失望。

甚至見過公司無負債，但經營者個人卻債台高築的。原因是用公司借不到錢，而個人名下有不動產，用房產抵押借貸，提供公司短缺的資金，而又沒有增資或記列股東往來。若是財務公私不分，財報也就失去經營參考的準確性。

以為沒有負債就等於是財務體質良好，其實是誤會一場，適當的銀行往來，有利於資金調度與保持資金動能彈性。

有一個案：公司沒有負債，但每一家店都找股東投資，外股占比或逾七成，而且沒有設控股公司，你知道會發生什麼事情嗎？公司連鎖發展得不錯，計劃投資建總部、建央廚，此時分店股東跑來要投資公司，主張將所有店合併後的公司，並聯合其他小股東，占公司股份已逾35%，經營者這才慌了手腳。

其實這個炸彈是可以拆掉的。法人間的合併需要意願與合約，才能進行股權變更或設立新公司，也就是說有些股東轉身成為禿鷹，但想突擊公司不能只靠「唬人」，公司登記是什麼就是什麼，不同法人間沒有跨越主張的權力，要談合併更是要一一開完董事會和股東會。

回到公司負債比，計算公式為：負債比＝（總負債╱總資產）x 100%，企業適當的舉債是健康的，不要有「0負債」的迷思，基本上可劃分三個區間：

一、負債比0至30%：保守型公司，較低的負債比雖代表自有資金運轉，但同時也顯現較無發展前景，公司進入守成的太平年代，當心不進則退。

二、負債比30%至60%：穩健型公司，公司仍保持一定的未來投資量能，或持續迭代更新，保持市場競爭力，因有一定的負債，比之關注營收成長，獲利能力更重要。

三、負債比60%至75%：積極型公司，公司發展仍須持續投資，擴大產能或市占率，其實高負債比不是問題，若把資金移做其他多角化運用才是問題。

企業負債比若逾越了75%的警戒線就進入了深水區，不得不慎。

儘管產業前景再美好，過度膨脹自身能力去超前部署，美其名曰投資未來，都不是理性的策略行動，此時透過增資擴股，雙管齊下籌措資金更佳。

曾有上市公司經營者跟我分享，他個人絕不舉債，但經營公司控制在75%負債比內，其在全球設有48個生產據點，去年（2025年）公司合併營收新台幣288.76億元，每股盈餘9.1元，公司保持連續30年配發股利的紀錄，這就是台灣在飲料罐裝業的隱形冠軍，宏全國際（9939）曹世忠總裁的經營哲學。

企業負債是為了投資更好的明天，企業的價值也體現在成長的趨勢上。