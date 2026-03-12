創新平台／催生碳化矽技術 研發蹲馬步

經濟日報／ 李珣瑛

電動車已成為全球淨零運輸的浪潮，也帶動碳化矽（SiC）技術成為產業布局焦點。工研院在經濟部產業技術司支持下，歷經四年研發，攜手電動車動力系統新創「捷能動力科技」開發出高功率密度三合一動力系統，從晶片、功率模組到動力系統，一體化MIT打造，並通過第三方動力系統測試，展現台灣碳化矽技術於高電壓、高功率車用動力系統的研發實力與應用潛力。

工研院電光系統所副組長曾育潔表示，工研院鑽研功率模組封裝已逾15年，近年因電動車浪潮，碳化矽半導體成為顯學。在電動車三電系統（驅動、電池、電控）中，與捷能動力科技推出三合一動力系統，最核心的就是減速器、變流器以及馬達，而使三者能有效率的分工合作，碳化矽功率模組十分關鍵。

由於電動車模組一顆就內含48顆碳化矽晶片，必須經過嚴苛的功率循環、溫度循環、高溫高濕（低溫攝氏負55度C、高溫攝氏175度運作正常）考驗，還要歷經八萬小時的運作不失誤，最終才能符合上市資格，相當具有挑戰。

工研院踏入碳化矽的動力系統開發，也是意外，一開始是一家台廠接到美國客戶要求生產車用變流器，但能效盼可媲美歐洲廠商，這家台廠很頭痛因此找上工研院尋求協助。

工研院研發團隊陪著業者「蹲馬步」練基本功，從選用晶片，到功效組裝，並一一拆解運轉不順、功率等問題。

經過長達三年時間，克服設計不良、漏電、電力損耗等各種魔王關卡，終於幫助業者拿下美國訂單。

有了此技術基礎，團隊猶如吃下定心丸，決定繼續投入MIT動力系統的研發，與捷能共同合作。

起初，團隊將碳化矽功率模組放入系統後，隨即就發現模組、晶片、系統之間相容出現問題，發生晶片過熱、系統故障，得逐一地毯式耐心檢查，調整最適參數。

歷經超過300天緊鑼密鼓的調教測試，終於完成開發，不僅符合國際標準，取得結構、外觀等專利，且布局台灣、歐美等市場。除了凸顯台灣MIT碳化矽技術的堅強實力，更證明台灣在車載半導體的元件具有全製程實力，可望持續帶動國內外大廠洽談合作，加速台廠轉型升級與國際化布局。

創新平台／催生碳化矽技術 研發蹲馬步

