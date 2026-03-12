火線任務／行政院副院長鄭麗君 談判高手 創造新局

行政院副院長鄭麗君主責台美關稅談判，期間歷經無數場視訊會議與多輪實體磋商，她形容，這是一段「漫長而高度消耗的旅程」，每當美國關稅出現新變局，談判團隊就要在第一時間妥善因應，她強調，對談判團隊而言，這不只是關稅數字的調整，而是一場關乎產業長期布局與國家經濟韌性的關鍵決策。

雙時區備戰 積極應變

這場談判，並非從桌上協商才開始。鄭麗君回憶，去年4月2日凌晨5點，美方宣布對台適用32%的對等關稅稅率，那一刻，她是從床上「跳起來」，隨即進入全面應變狀態，行政團隊在副總統蕭美琴協助下，迅速彙整各部會意見，擬定一份對美政策建言書「GoldenPlan（黃金計畫）」。這本以金色封面呈現的計畫書，成為台灣敲開川普政府談判大門的關鍵。

鄭麗君轉述美方友人說法指出，各國其實都有提出方案，但台灣的計畫書被置於提案最上方，並由美國總統川普親自過目，才能順利啟動後續實質談判。

談判初期，美方將關稅自32%暫時下修至20%。鄭麗君坦言，這對台灣傳統產業仍構成實質壓力，因此政府並未視為終點，而是持續推進談判，去年8月，台灣正式向美方提出「台灣模式」，以供應鏈合作為核心，並同步爭取232條款下的優惠安排，逐步獲得美方正面回應。

在談判仍未定案前，壓力並未消散。鄭麗君提到，自己常因「20%關稅若再疊加」的情境而難以入眠，反覆在腦中沙盤推演各種談判路徑。她回憶，有時深夜收到政務委員楊珍妮的訊息，才發現彼此都未入睡，「既然都睡不著，那就來討論怎麼推進談判」，這樣的深夜討論，成為調整策略的重要時刻。

談判過程的密集程度，遠超一般想像，鄭麗君透露，團隊這段談判期間，幾乎過著「雙時區」生活，白天處理國內公務、整合部會立場，夜晚則接力與華府視訊磋商，她與楊珍妮多次在凌晨2、3點通話，甚至配合美方時間在台灣凌晨6點半上線開會。

團隊凝聚力，成為撐過低潮的關鍵。鄭麗君分享，楊珍妮在赴華府進行最終輪磋商時，眼疾已感染長達兩個月，仍選擇帶傷上陣。

談判桌後方，賴清德總統、行政院長卓榮泰與副總統蕭美琴也幾乎「無時差」守候，隨時因應關鍵決策。

她回憶，當台美對等貿易協定（ART）達成當晚，美東時間深夜、台北時間凌晨3點半，她撥電話向賴總統報告結果，對方幾乎秒接，顯示高層同樣整夜未眠，等待談判結論。

結構性思考 跳脫細節

在談判期間，美國商務部長盧特尼克曾提出具高度爭議性的「五五分」說法，引發國內關注。鄭麗君坦言，當時壓力極大，但她始終採取「堅定而不衝突」的策略，向美方說明台灣半導體供應鏈是數十年累積而成的完整生態系，並非可簡單拆解或移轉。

最終，台灣提出的「台灣模式（Taiwan Model）」，以政府信保基金支撐企業布局，搭配雙向投資承諾，成功說服美方將關稅調降，並爭取到未來232條款的最惠國待遇。

面對外界曾質疑其哲學背景是否適任經貿談判，鄭麗君回應，正是哲學訓練中的「結構性思考」，讓她在僵局中能跳脫細節、重新定位問題。

她也提到，當體力與意志接近極限時，總會想起年輕時曾逆風行腳返台、走到指甲脫落的經驗，提醒自己「再撐一下，一定走得完」。

美國關稅政策持續出現新變局，對談判團隊形成挑戰，但鄭麗君始終秉持細膩、堅定原則來督軍，也以冷靜態度穩定軍心，為台灣產業爭取最佳利益。