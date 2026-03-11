快訊

福島311震災15週年 台日美啟動核災醫療合作

中央社／ 東京11日電

今天是311東日本大地震15週年，台灣生技公司麗寶新藥近日率團前往日本福島，10日與福島醫科大學正式啟動新藥LIB-101在「緊急輻射醫療」領域的研究者發起臨床試驗合作，另今天參與福島震災復興祈念活動。

麗寶新藥表示，此次在福島推動臨床研究合作，希望結合當地累積的核災醫療經驗，深化國際緊急醫療合作與公共安全研究。

2011年3月11日發生的東日本大震災引發巨大海嘯，並導致東京電力福島第一核能發電廠發生重大核能事故，事故被列為國際核能與輻射事件分級表（INES）最高的第7級。

震災後，日本在福島逐步建立完整的核災醫療與輻射事故應變體系，當地也成為全球核災醫療研究與政策發展的重要據點之一。

麗寶新藥指出，首批LIB-101成品藥預計於今年3月底送抵福島醫科大學。本次IIT臨床試驗主要針對福島第一核電廠除役作業相關工作人員，在重大輻射事故情境下的醫療應用，評估LIB-101在高劑量輻射曝露後延緩或改善輻射性皮膚損傷發生與惡化的潛在療效。

公司說明，LIB-101為重組人類介白素-12（Interleukin-12）蛋白質新藥，具備促進多重造血細胞恢復及免疫調節的潛力。該藥物曾獲得美國政府BARDA（Biomedical Advanced Research andDevelopment Authority）支持，用於開發急性輻射症候群的醫療對策。相關研究顯示，LIB-101可同時促進白血球、紅血球與血小板恢復，被視為全球少數具備多重造血修復能力的潛在緊急輻射治療藥物之一。

財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，福島醫科大學在日本核災醫療與輻射醫學研究領域具有重要地位，長期承擔日本核災醫療體系的研究與教育任務。此次合作不僅象徵LIB-101正式進入日本臨床研究場域，也代表台灣、日本與美國在核災醫療與公共衛生安全領域合作的重要里程碑。

麗寶新藥總經理劉朝瀚指出，公司將持續推動LIB-101在緊急輻射醫療及腫瘤免疫治療領域的全球臨床開發。此次選在震災紀念日訪問福島，並與當地醫療與政府體系建立連結，有助於將藥物研發與實際核災醫療場域結合，未來也可拓展更多適應症與國際合作機會，進一步強化公司在緊急醫療與免疫治療新藥市場的發展布局。

