iPhone 17e開賣 電信三雄傳捷報
中華電信（2412）昨（11）日在全台近500間指定服務據點及網路門市開賣蘋果平價新機iPhone 17e。開賣首日前三名最搶手機型，中華電信表示，分別為iPhone 17e 白256GB、iPhone 17e嫩粉256GB、iPhone 17e黑256GB。
台灣大表示，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。
遠傳也公布首日熱銷成果，除容量升級、價格不變的超值優勢，遠傳更祭出最寵果粉的「7大專案好康+1空機回饋」優惠加持，首賣日遠傳實體與網路門市皆開出銷售紅盤，買氣可望持續升溫。
