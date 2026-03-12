iPhone 17e開賣 電信三雄傳捷報

全球產業對於ESG的關注焦點，已從宏觀的碳中和目標，轉向更微觀且直接影響人體健康與生態系統的戰場——化學品管理。隨著歐盟、美國及亞洲主要經濟體紛紛祭出更嚴厲的禁令，2026年被視為全球化學品管理的「分水嶺」。這不再僅是化工產業的合規挑戰，而是一場關乎全產業供應鏈韌性、市場進入權與品牌聲譽的全面轉型，企業必須重新審視產品中每一種分子帶來的潛在風險。

2026-03-12 01:22