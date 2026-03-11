快訊

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事未解 台肥：原物料、肥料達安全存量…半年內供貨無虞

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台肥目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。圖為台肥台中廠。台肥提供
台肥目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。圖為台肥台中廠。台肥提供

因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，台肥（1722）目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

台肥表示，公司常態監控預測市場價格，批量採購進口原物料，以控管風險與營運成本，憑藉過去應對全球COVID-19疫情及烏俄戰爭引發之供應鏈危機的寶貴經驗，已於2025年底分批採購原物料，並於2026年上半年陸續到貨，故現有庫存合併在途之採購量，將確保國內肥料半年內供貨無虞，並可維持價格穩定。

台肥指出，目前進口之原物料，除市場熟知的液氨已到貨並供應穩定外，其他原物料亦陸續到貨，且物流布局另有東南亞、歐洲或澳洲等地之供貨夥伴合作，運輸航線多避開敏感衝突區域有利調度，即便目前部分海域情勢緊張，原材料運輸與成品配送依然維持高效運作，不受戰爭影響。

台肥強調，公司產品庫存充裕，足以滿足全國春耕後追肥需求，將持續監控市場價格波動，並配合政府政策，以穩定價格提供最高品質肥料，成為臺灣農民最堅實的後盾，共同守護農業。

庫存 原物料 台肥 中東

延伸閱讀

美伊戰爭效應 台塑化、台塑減產 對客戶發出不可抗力通知

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

相關新聞

中東戰事未解 台肥：原物料、肥料達安全存量…半年內供貨無虞

因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，台肥（1722）目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市已寒冬！住宅三法恐再衝擊 賴正鎰籲：政府放下干預手腕

針對政府近期強力推動「住宅三法」修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條，鄉林集團董事長賴正鎰11日表示，推動居住正義不應以打壓產業為代價，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。