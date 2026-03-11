聽新聞
中東戰事未解 台肥：原物料、肥料達安全存量…半年內供貨無虞
因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，台肥（1722）目前庫存加計在途原物料及肥料皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。
台肥表示，公司常態監控預測市場價格，批量採購進口原物料，以控管風險與營運成本，憑藉過去應對全球COVID-19疫情及烏俄戰爭引發之供應鏈危機的寶貴經驗，已於2025年底分批採購原物料，並於2026年上半年陸續到貨，故現有庫存合併在途之採購量，將確保國內肥料半年內供貨無虞，並可維持價格穩定。
台肥指出，目前進口之原物料，除市場熟知的液氨已到貨並供應穩定外，其他原物料亦陸續到貨，且物流布局另有東南亞、歐洲或澳洲等地之供貨夥伴合作，運輸航線多避開敏感衝突區域有利調度，即便目前部分海域情勢緊張，原材料運輸與成品配送依然維持高效運作，不受戰爭影響。
台肥強調，公司產品庫存充裕，足以滿足全國春耕後追肥需求，將持續監控市場價格波動，並配合政府政策，以穩定價格提供最高品質肥料，成為臺灣農民最堅實的後盾，共同守護農業。
