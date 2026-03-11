中鼎法說會／訂單規模再創高 楊宗興：持續強化風控、專案管理透明度

全球統包工程領導大廠中鼎工程（9933）11日在法人說明會中表示，2025 年新簽約額達1,813億元，帶動在建工程規模衝上4,504億元，雙雙刷新歷史紀錄，同步顯示中鼎未來成長動能強勁。

隨著專案組合優化與高毛利技術專案占比提升，中鼎去年第4季單季每股純益達2.14元，中鼎認為「公司已站上新一波成長循環的起點」，未來將輔以「AI 算力基礎建設」與「能源轉型」為核心驅動，將龐大案量穩健轉化為長期股東價值。

當全球目光聚焦 AI 算力擴張，中鼎指出，集團早已提前布局支撐 AI 運作最關鍵的電力基礎設施。

中鼎指出，AI 的發展極度依賴能源穩定與綠色電力，而這正是中鼎具備絕對優勢的戰場。中鼎於國內天然氣再循環電廠建廠市占率高達 70%；接下來隨著通霄二期、大林電廠等大型專案推進，中鼎可望轉化為 AI 產業鏈中，不可或缺的「能源基建守護者」。

針對 AI 數據中心與半導體廠，中鼎指出，公司扮演著提供高門檻的電力、空調及水氣化整合方案，並結合「零廢中心」技術，協助全球科技客戶建置符合淨零趨勢的綠色算力中心。

中鼎表示，中鼎工程在全球統包實力正轉化為實質的海外成長動能，從傳統石化工程成功跨足高科技價值鏈。

中鼎透露，目前已鎖定新加坡美商記憶體大廠，及美國德州 AI 伺服器大廠等高科技建廠工程。這類專案具備「結算周期快、獲利穩定度高」特性，接下來中鼎將積極切入全球科技巨頭供應鏈，展現與國際龍頭並肩作戰的實績，進一步優化集團長期獲利品質。

展望未來，中鼎董事長楊宗興表示，中鼎手握4,500 億元新高的在建工程訂單規模，確保了未來數年的營運高能見度。同時集團在擴張版圖之際，會持續強化風險控管與專案管理透明度，將持續提升營運體質。