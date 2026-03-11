中鼎法說會／訂單規模再創高 楊宗興：持續強化風控、專案管理透明度

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中鼎董事長楊宗興11日在法人說明會中表示，中鼎手握4,500 億元新高的在建工程訂單規模，確保了未來數年的營運高能見度。同時集團在擴張版圖之際，會持續強化風險控管與專案管理透明度，將持續提升營運體質。中鼎提供
全球統包工程領導大廠中鼎工程（9933）11日在法人說明會中表示，2025 年新簽約額達1,813億元，帶動在建工程規模衝上4,504億元，雙雙刷新歷史紀錄，同步顯示中鼎未來成長動能強勁。

隨著專案組合優化與高毛利技術專案占比提升，中鼎去年第4季單季每股純益達2.14元，中鼎認為「公司已站上新一波成長循環的起點」，未來將輔以「AI 算力基礎建設」與「能源轉型」為核心驅動，將龐大案量穩健轉化為長期股東價值。

當全球目光聚焦 AI 算力擴張，中鼎指出，集團早已提前布局支撐 AI 運作最關鍵的電力基礎設施

中鼎指出，AI 的發展極度依賴能源穩定與綠色電力，而這正是中鼎具備絕對優勢的戰場。中鼎於國內天然氣再循環電廠建廠市占率高達 70%；接下來隨著通霄二期、大林電廠等大型專案推進，中鼎可望轉化為 AI 產業鏈中，不可或缺的「能源基建守護者」。

針對 AI 數據中心與半導體廠，中鼎指出，公司扮演著提供高門檻的電力、空調及水氣化整合方案，並結合「零廢中心」技術，協助全球科技客戶建置符合淨零趨勢的綠色算力中心。

中鼎表示，中鼎工程在全球統包實力正轉化為實質的海外成長動能，從傳統石化工程成功跨足高科技價值鏈。

中鼎透露，目前已鎖定新加坡美商記憶體大廠，及美國德州 AI 伺服器大廠等高科技建廠工程。這類專案具備「結算周期快、獲利穩定度高」特性，接下來中鼎將積極切入全球科技巨頭供應鏈，展現與國際龍頭並肩作戰的實績，進一步優化集團長期獲利品質。

展望未來，中鼎董事長楊宗興表示，中鼎手握4,500 億元新高的在建工程訂單規模，確保了未來數年的營運高能見度。同時集團在擴張版圖之際，會持續強化風險控管與專案管理透明度，將持續提升營運體質。

全球統包工程領導大廠中鼎工程（9933）11日在法人說明會中表示，2025 年新簽約額達1,813億元，帶動在建工程規模衝上4,504億元，雙雙刷新歷史紀錄，同步顯示中鼎未來成長動能強勁。

房市已寒冬！住宅三法恐再衝擊 賴正鎰籲：政府放下干預手腕

針對政府近期強力推動「住宅三法」修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條，鄉林集團董事長賴正鎰11日表示，推動居住正義不應以打壓產業為代價，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

