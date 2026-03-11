國產投資15億打造爐石研磨二廠動土、明年第4季完工 總產能衝110萬噸

看好AI科技帶動半導體與科技廠辦建設需求增加，低碳建材市場升溫，國產（2504）集團投資15億元興建的台北港埠爐石研磨二廠11日舉行動工典禮。董事長徐蘭英表示，新廠預計2027年第4季完工，屆時將與既有研磨一廠形成雙廠布局，總產能衝110萬噸。

國產去年合併營收225.33億元、年增3.75％，每股稅後純益（EPS）為3.3元，去年獲利創下本業史上的最佳紀錄。去年混凝土發貨量逾620萬立方米，市占超過17%，穩坐市場龍頭地位。

國產指出，爐石粉為煉鋼副產品，具有低碳特性，應用於混凝土中可有效降低碳排放，減碳幅度最高約50%。徐蘭英強調，經過細磨後，爐石粉在應用上可取代部分水泥使用，新廠投產後，將有助於國產發展「高彈性模數混凝土」等產品，支援AI半導體廠辦及大型指標建築工程對高品質建材的需求。

徐蘭英表示，國產集團目前營運台北港第二散雜貨儲運中心，該中心占地約4.2萬坪，集團斥資45億元取得50年BOT營運權，自2016年啟用以來，已成為北台灣砂石與建材的重要儲運樞紐，未來除了興建第二座爐石研磨廠之外，也不排除隨著AI產業發展需要，興建相關運算或機房等基礎設施。

在市場布局方面，國產建材2026年亦將啟用台中新廠與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，集團在全台混凝土廠數增至28座，未來將結合低碳材料、智慧製造與AI管理系統，持續強化建材供應體系，以支援全台各項公共建設與科技產業發展。

徐蘭英表示，面對國內外多變化經濟情勢，未來產業可能呈現「大者更大」趨勢，國產不排除透過併購來擴大集團版圖，目前已在中部併購國晟公司，接下來將繼續拓展至南部與北部地區，從台北、新竹、桃園到苗栗逐步布局。

針對國產集團的土地資產。徐蘭英表示，集團位在北士科附近的關渡平原上擁有具潛在價值的資產。此外，於南港開發案的辦公大樓預計明年完工，目前已有多方洽詢租用，隨著商辦租金上升，例如信義計畫區租金已達每坪約5,000元，南港地區未來若達每坪約3,000元，也將高於當初的估值水準，並可成為公司未來穩定的收入來源。