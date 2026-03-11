消費者的心聲裕日車（2227）聽到了，滿足汽車首購族對安全感、CP值、便利性與高質感的多元需求，NISSAN11日正式推出KICKS & SENTRA SAKURA，提供全新車規、車色，KICKS SAKURA 推出全新「初綻版」車規，本月最低限時優惠價59.9萬元起；SENTRA SAKURA「初綻版」超值價68.5萬元起。

NISSAN自2026年於台灣市場展開Re-shaping品牌啟動計劃，持續溝通並落實「感動﹡源自細節」品牌精神，重新定位品牌、產品、銷售、服務等重要面向，帶給消費者重視細節的日式精緻文化與服務；減輕消費者購車壓力，KICKS & SENTRA SAKURA以及超值優惠價格，同步升級質感舒適配備及個性外觀套件。

NISSAN兩款車型「盛綻版」與「極綻版」車規新增鉑耀灰車色，並分別升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材及雙前座通風座椅，SENTRA SAKURA「極綻版」再搭載全車運動化跑格套件，展現魅力動感跑格。本月入主KICKS 或SENTRA SAKURA 可享首年低月付3,888元輕鬆入主分期專案，再加贈2萬元配件金。

為展現「日式精緻」的品牌形象及行銷定位，今日NISSAN同時推出KICKS & SENTRA SAKURA全新廣告影片，以春櫻盛放時節為背景，透過如同日劇的分鏡和節奏，演繹男、女性目標客群面對情感、生活的變動與綑綁，經由自我探索、和解及突破，分別找到「為自己綻放」和「為自由綻放」的全新目標，駕馭著靈活動感的KICKS SAKURA，以及率性帥氣的SENTRA SAKURA，展開綻放人生的全新篇章。

都會跨界休旅KICKS SAKURA具備TNCAP最高五星安全認證，並搭載同級唯一PFCW 超視距車輛追撞警示系統，KICKS SAKURA推出全新「初綻版」車規，本月入主可享5萬元購車金優惠，最低限時價59.9萬元起，讓首購與小資族群能夠輕鬆入主兼具安全、質感與便利的優質車款。

「盛綻版」新增升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材，營造優雅舒適的車室乘坐質感；「極綻版」再升級配置雙前座通風座椅，採用吸風式循環並附三段式風量調節，提升整體駕乘感受，享受NISSAN致力於細節進化，提供舒適自在的駕馭體驗，使消費者安心前行。

SENTRA SAKURA省油、安全、顏值三大特點深獲車主好評與認同，並同樣榮獲 TNCAP 五星安全肯定，車體結構採用最高1,470Mpa超高剛性鋼材，更搭載 NISSAN ProPILOT 智行安全系統，達成LEVEL 2等級主動安全輔助。

SENTRA SAKURA 「初綻版」超值價68.5萬元起；「盛綻版」升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材；「極綻版」再進階同級唯一雙前座通風座椅，外觀搭載運動化跑格空力套件，包含：前下擾流片、側裙及擾流尾翼，內裝座椅、方向盤及中央扶手搭配紅色縫線展現熱血氛圍，全車內外展現鮮明動感跑格。「盛綻版」及「極綻版」更推出全新「鉑耀灰」車色，自信綻放自由風采。

NISSAN KICKS & SENTRA SAKURA 本月最低限時優惠價59.9萬元起 。裕日車提供