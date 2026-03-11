快訊

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

警調包真槍「狂奔進北檢」還花式撞記者 現場媒體怒轟：怕什麼臭俗辣

掩護前同事？保二總隊員警離職前「調包偷真槍」遭拘提 警方車輛擦撞記者

聽新聞
0:00 / 0:00

NISSAN KICKS & SENTRA SAKURA 本月最低限時優惠價59.9萬元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
「盛綻版」新增升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材，營造優雅舒適的車室乘坐質感。裕日車提供
「盛綻版」新增升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材，營造優雅舒適的車室乘坐質感。裕日車提供

消費者的心聲裕日車（2227）聽到了，滿足汽車首購族對安全感、CP值、便利性與高質感的多元需求，NISSAN11日正式推出KICKS & SENTRA SAKURA，提供全新車規、車色，KICKS SAKURA 推出全新「初綻版」車規，本月最低限時優惠價59.9萬元起；SENTRA SAKURA「初綻版」超值價68.5萬元起。

NISSAN自2026年於台灣市場展開Re-shaping品牌啟動計劃，持續溝通並落實「感動﹡源自細節」品牌精神，重新定位品牌、產品、銷售、服務等重要面向，帶給消費者重視細節的日式精緻文化與服務；減輕消費者購車壓力，KICKS & SENTRA SAKURA以及超值優惠價格，同步升級質感舒適配備及個性外觀套件。

NISSAN兩款車型「盛綻版」與「極綻版」車規新增鉑耀灰車色，並分別升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材及雙前座通風座椅，SENTRA SAKURA「極綻版」再搭載全車運動化跑格套件，展現魅力動感跑格。本月入主KICKS 或SENTRA SAKURA 可享首年低月付3,888元輕鬆入主分期專案，再加贈2萬元配件金。

為展現「日式精緻」的品牌形象及行銷定位，今日NISSAN同時推出KICKS & SENTRA SAKURA全新廣告影片，以春櫻盛放時節為背景，透過如同日劇的分鏡和節奏，演繹男、女性目標客群面對情感、生活的變動與綑綁，經由自我探索、和解及突破，分別找到「為自己綻放」和「為自由綻放」的全新目標，駕馭著靈活動感的KICKS SAKURA，以及率性帥氣的SENTRA SAKURA，展開綻放人生的全新篇章。

都會跨界休旅KICKS SAKURA具備TNCAP最高五星安全認證，並搭載同級唯一PFCW 超視距車輛追撞警示系統，KICKS SAKURA推出全新「初綻版」車規，本月入主可享5萬元購車金優惠，最低限時價59.9萬元起，讓首購與小資族群能夠輕鬆入主兼具安全、質感與便利的優質車款。

「盛綻版」新增升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材，營造優雅舒適的車室乘坐質感；「極綻版」再升級配置雙前座通風座椅，採用吸風式循環並附三段式風量調節，提升整體駕乘感受，享受NISSAN致力於細節進化，提供舒適自在的駕馭體驗，使消費者安心前行。

SENTRA SAKURA省油、安全、顏值三大特點深獲車主好評與認同，並同樣榮獲 TNCAP 五星安全肯定，車體結構採用最高1,470Mpa超高剛性鋼材，更搭載 NISSAN ProPILOT 智行安全系統，達成LEVEL 2等級主動安全輔助。

SENTRA SAKURA 「初綻版」超值價68.5萬元起；「盛綻版」升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材；「極綻版」再進階同級唯一雙前座通風座椅，外觀搭載運動化跑格空力套件，包含：前下擾流片、側裙及擾流尾翼，內裝座椅、方向盤及中央扶手搭配紅色縫線展現熱血氛圍，全車內外展現鮮明動感跑格。「盛綻版」及「極綻版」更推出全新「鉑耀灰」車色，自信綻放自由風采。

NISSAN KICKS & SENTRA SAKURA 本月最低限時優惠價59.9萬元起 。裕日車提供
NISSAN KICKS & SENTRA SAKURA 本月最低限時優惠價59.9萬元起 。裕日車提供

NISSAN自2026年於臺灣市場展開Re-shaping品牌啟動計劃，持續溝通並落實「感動﹡源自細節」品牌精神，重新定位品牌、產品、銷售、服務等重要面向。裕日車提供
NISSAN自2026年於臺灣市場展開Re-shaping品牌啟動計劃，持續溝通並落實「感動﹡源自細節」品牌精神，重新定位品牌、產品、銷售、服務等重要面向。裕日車提供

品牌 Nissan 裕日車

相關新聞

萊爾富默默變強？網友狂推「咖啡最好喝」 加碼曝：這商品最便宜

近來有網友發現，萊爾富 門市環境與商品似乎悄悄升級，不僅店面變得更明亮新穎，鮮食品質也有所提升，讓他到店消費的頻率愈來愈高。貼文曝光後，不到24小時便吸引逾1.2萬人按讚，留言紛紛認同表示，萊爾富的咖啡在四大超商中最好喝、茶葉蛋價格最便宜，若搭配聯邦信用卡消費還能享優惠。

台灣高鐵推出飯店聯票75折起 航空聯票也有78折

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠。針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠。

高鐵飯店聯票、國旅聯票 春遊享優惠高鐵票75折起

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠，針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠！專案精選全台社群熱門打卡景點、優質飯店、排隊美食及季節性活動等，旅客可依喜好自主規劃專屬行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。