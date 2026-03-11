Yahoo購物生日慶 跨界7-ELEVEN辦促銷活動
統一（1216）投資Yahoo購物成立合資公司滿兩周年。Yahoo購物中心11日舉辦22周年生日慶祭出最高回饋25%、天天超品日帶動消費動能外，今年跨界大玩「22」創意，首度聯手7-ELEVEN打造實體「瘋狂搬搬樂」挑戰、同時跨界結合達美樂、LINE GO提供全方位生活好康，將網購回饋延伸到日常生活場景。
除跨界合作創造話題外，Yahoo拍賣宣布祭出業界最低7-ELEVEN交貨便寄/取件優惠 ，提升平台交易量與消費黏著度。Yahoo購物近期高貢獻度會員平均客單價成長近四成，新進駐品牌數穩定成長；今年將持續深化與統一集團跨生態圈合作，串連會員、物流與通路資源，並擴大異業合作版圖，拓展更多消費場景。受女神節、蘋果新機發表與國際棒球賽事話題帶動，站內美妝、精品、3C及運動品類買氣升溫，也為生日慶檔期再添消費動能。
