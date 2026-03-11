Yahoo購物生日慶 跨界7-ELEVEN辦促銷活動

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

2026-03-11 17:01