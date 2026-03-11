天能綠電法說會／去年綠電交易量近4.2億度 穩居國內綠電龍頭

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內民營售電龍頭天能綠電（7842）11日舉辦法人說明會，由天能綠電總經理唐亞聖親自主持，對外說明2025年度營運成果與未來展望。受惠企業綠電需求持續攀升，天能綠電2025年營運表現亮眼，全年綠電交易量近4.2億度，穩居國內民營售電業龍頭地位，全年合併營收達新台幣22.85億元、年增123%，再創歷史新高。

獲利表現方面，天能綠電2025年稅後淨利達5,969萬元，年增137%，獲利能力顯著提升。隨著綠電轉供度數穩健增加，公司營收規模與獲利結構同步改善，毛利率與營業利益率亦持續優化，整體財務體質更加穩健。

在業務拓展方面，天能綠電持續深耕企業與高用電大戶市場，2025年全年綠電交易量近4.2億度，市占與交易規模持續擴大，穩居國內民營售電業領先地位。

目前天能綠電服務客戶涵蓋半導體、電子製造、金融保險與資訊服務等高用電與高碳排產業，其中半導體與電子製造業客戶占比已超過四成，顯示產業龍頭企業對長期穩定綠電供應的需求持續提升。

截至目前，天能綠電已簽署綠電合約總度數達341億度，其中超過九成為10年以上長期合約，為公司未來營運提供長期且穩定的營收基礎。天能綠電並規劃於今年第2季轉上櫃掛牌，進一步提升公司治理與市場能見度。

天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著淨零轉型需求持續升溫，企業採購綠電已不再只看價格，而是更加重視履約能力、供電穩定性與長期供電的可預測性。具備穩定綠電來源與整合能力的售電業者，將在市場競爭中取得優勢。

展望未來，隨著淨零轉型與AI產業帶動用電需求攀升，綠電市場規模持續擴大，天能綠電將持續深化綠電轉供服務，並結合母公司雲豹能源集團多元能源布局與資源整合優勢，協助企業客戶提升綠色競爭力，進一步鞏固公司在綠電交易與低碳服務市場的領先地位。

