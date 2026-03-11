看好S科技廊帶成形 鑫廣集團由精密製造跨足廠辦開發

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
鑫廣集團總經理張書麟在兩岸從事精密機械製造逾20年，發現中小企業的廠辦流於老舊簡陋，無論外觀設計、建材品質或空間機能，都相對不足，萌生改造廠辦想法。記者王昭月／攝影
南台灣半導體S科技廊帶逐步成形，產業鏈加速南移，帶動企業設點與廠辦需求。其中高雄市湖內區位處科技廊帶中繼節點，鑫廣集團看準區位發展潛力，推出「升級版」廠辦，呼應科技業潮流，一新氣象。

鑫廣集團長期深耕汽車精密零組件，在兩岸從事精密機械製造逾20年。經營過程發現中小企業廠辦無論外觀設計、建材品質或空間機能都流於老舊簡陋，萌生改造廠辦想法，近年在台南、高雄等地購入乙種工業區用地，規畫更符合企業需求的工作空間，初試啼聲，引起回響。

集團總經理張書麟說，企業廠辦不應侷限生產空間，更需兼具研發、辦公與品牌形象，才能符合潮流，集團投入產業型廠辦開發，主要希望運用過去在精密製造業的細膩精神，協助中小企業提升企業形象與營運效率。

張書麟說，集團旗下大鑫展業陸續在台南學甲、高雄仁武推出新型廠，最新一案是高雄湖內區「巨鑫匯」，全案規畫9戶獨棟式廠辦，地坪約71至104坪，每坪售價約42萬至46萬元間，採取大面寬及企業門面設計。目前集團尚持有5至6千坪乙種工業用地，會持續在台南、高雄進行廠辦開發。

他表示，產品規畫上跳脫傳統廠房的設計思維，導入複合式企業空間概念。適合做企業總部，產品研發，生產製造如輕型加工、貿易、物流倉儲，甚至當道的網紅產業都適合，建材也不是一般鐵皮浪板，施工全程更有建築履歷。

永慶不動產正陽團隊執行長鄭博陽分析，高雄湖內區位於科技廊道交通樞紐，南北交通便利，無論銜接產業聚落或拓展全台市場，都具備戰略優勢。高規格企業總部型產品，逐漸受到市場關注。據知一家資本額上億美元的跨國五金材料台商，農曆春節返台評估後，即購入「巨鑫匯」擬做為企業總部。

