快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

聯邦快遞桃機轉運中心啟用 副總統：對台投下信賴票

中央社／ 桃園機場11日電
聯邦快遞全新「桃園國際機場轉運中心」11日啟用，聯邦快遞表示，這是聯邦快遞在台有史以來最大投資案，新運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍。中央社
聯邦快遞全新「桃園國際機場轉運中心」11日啟用，聯邦快遞表示，這是聯邦快遞在台有史以來最大投資案，新運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍。中央社

副總統蕭美琴今天出席聯邦快遞全新「桃園國際機場轉運中心」啟用典禮，她表示，這是聯邦快遞在台灣發展歷史上規模最大投資，除看到台灣潛力，更是對台投下信賴的一票。

蕭副總統下午出席聯邦快遞「桃園國際機場轉運中心」啟用典禮，她致詞表示，今天見證聯邦快遞轉運中心的啟用，台灣跟世界的接軌又往前一大步，聯邦快遞從1990年就在台深耕擴大，這次在航空貨運園區的投資也是聯邦快遞在台灣發展歷史上規模最大的一次，除看到台灣潛力，更是對台灣投下信賴的一票。

蕭副總統指出，聯邦快遞隨國際科技趨勢導入先進自動化分揀系統，提升處理效率，對分秒必爭的產業競爭幫助很大。除追求效率，據說也追求減碳，在設備設施規劃上充分融合永續發展理念，全面採用電動化機具，希望在2040年能實施全球業務碳中和的營運目標，這是個很了不起的企圖。

蕭副總統說，在2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重期間，政府積極爭取美國捐贈台灣疫苗，更派華航班機赴美取貨，作為駐美代表的她歷經各種難關親到機場處理終於順利取得，當時就想「如果有聯邦快遞幫忙該多好」。

蕭副總統說，當時在聯邦快遞美國最大營運中心，從深夜到清早，於停機坪上目睹壯觀的聯邦快遞營運，她希望未來台美貿易持續擴大，尤其台灣扮演全球關鍵產業發展科技樞紐的地位，有聯邦快遞擴大在台營運，未來就不需在面對緊急狀況時，需派駐美代表處理物流。

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯透過翻譯表示，聯邦快遞桃園轉運中心的開啟象徵企業及美國對台信心，

美台合作簽署對等貿易協定後，未來雙邊經貿合作透過轉運中心更加擴大，把政策落實到經濟上，透過完善配置、全球航線網路緊密連結及先進監控與永續的物流技術，進一步強化供應鏈的穩定可靠性。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理（Salil P. Chari）接受媒體聯訪表示，這是聯邦快遞在台有史以來最大投資案，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍，會讓台灣在物流供應鏈部分能更快速、有韌性、有智能也更具安全性，當初在設計時有個很重要的宗旨就是為台灣AI產業設計開通，較基礎的工作可釋放給AI進行，員工就可做更高階的任務。

蕭美琴

延伸閱讀

因應中東戰事 蕭美琴：政府「去風險化」穩定物價、保障能源

蔡英文、蔣萬安都到了！商總新春晚宴 許舒博勸賴總統放軟一點

過境航路費收入創高 民航局：飛航服務費15年未調將檢討

過境航路服務費及飛航服務費收入 雙創歷史新高

相關新聞

中鼎法說會／訂單規模再創高 楊宗興：持續強化風控、專案管理透明度

全球統包工程領導大廠中鼎工程（9933）11日在法人說明會中表示，2025 年新簽約額達1,813億元，帶動在建工程規模衝上4,504億元，雙雙刷新歷史紀錄，同步顯示中鼎未來成長動能強勁。

房市已寒冬！住宅三法恐再衝擊 賴正鎰籲：政府放下干預手腕

針對政府近期強力推動「住宅三法」修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條，鄉林集團董事長賴正鎰11日表示，推動居住正義不應以打壓產業為代價，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。