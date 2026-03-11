聯邦快遞桃機轉運中心啟用 副總統：對台投下信賴票

副總統蕭美琴今天出席聯邦快遞全新「桃園國際機場轉運中心」啟用典禮，她表示，這是聯邦快遞在台灣發展歷史上規模最大投資，除看到台灣潛力，更是對台投下信賴的一票。

蕭副總統下午出席聯邦快遞「桃園國際機場轉運中心」啟用典禮，她致詞表示，今天見證聯邦快遞轉運中心的啟用，台灣跟世界的接軌又往前一大步，聯邦快遞從1990年就在台深耕擴大，這次在航空貨運園區的投資也是聯邦快遞在台灣發展歷史上規模最大的一次，除看到台灣潛力，更是對台灣投下信賴的一票。

蕭副總統指出，聯邦快遞隨國際科技趨勢導入先進自動化分揀系統，提升處理效率，對分秒必爭的產業競爭幫助很大。除追求效率，據說也追求減碳，在設備設施規劃上充分融合永續發展理念，全面採用電動化機具，希望在2040年能實施全球業務碳中和的營運目標，這是個很了不起的企圖。

蕭副總統說，在2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重期間，政府積極爭取美國捐贈台灣疫苗，更派華航班機赴美取貨，作為駐美代表的她歷經各種難關親到機場處理終於順利取得，當時就想「如果有聯邦快遞幫忙該多好」。

蕭副總統說，當時在聯邦快遞美國最大營運中心，從深夜到清早，於停機坪上目睹壯觀的聯邦快遞營運，她希望未來台美貿易持續擴大，尤其台灣扮演全球關鍵產業發展科技樞紐的地位，有聯邦快遞擴大在台營運，未來就不需在面對緊急狀況時，需派駐美代表處理物流。

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯透過翻譯表示，聯邦快遞桃園轉運中心的開啟象徵企業及美國對台信心，

美台合作簽署對等貿易協定後，未來雙邊經貿合作透過轉運中心更加擴大，把政策落實到經濟上，透過完善配置、全球航線網路緊密連結及先進監控與永續的物流技術，進一步強化供應鏈的穩定可靠性。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理（Salil P. Chari）接受媒體聯訪表示，這是聯邦快遞在台有史以來最大投資案，新的運轉中心優勢在於整體量能是過去的2倍，會讓台灣在物流供應鏈部分能更快速、有韌性、有智能也更具安全性，當初在設計時有個很重要的宗旨就是為台灣AI產業設計開通，較基礎的工作可釋放給AI進行，員工就可做更高階的任務。