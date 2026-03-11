快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

榮成人事異動！徐維澤接任財務主管 林器暉接任發言人

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

榮成（1909）11日宣布，原財務主管王瑞榮副總辭任，經2026年3月11日董事會通過由徐維澤接任財務主管、林器暉接任發言人。

王瑞榮副總經理自2021年加入榮成紙業台北總服務處，因個人職涯另有規劃，感謝他五年來的貢獻與付出。

榮成指出，新任財務主管徐維澤資深經理，現年45歲，畢業於國立成功大學財務金融研究所碩士，自2011年加入e該公司，於集團財務部門歷練15年，長期負責執行集團財務規劃、資金管理及聯貸業務，熟悉公司財務及產業營運模式，未來將與兩岸財務團隊共同合作，持續強化財務管理、資本市場運作與風險管理。

發言人一職由永續經理林器暉接任。林器暉經理現年37歲，畢業於國立中央大學應用地質研究所碩士，自2021年加入榮成紙業負責集團ESG、碳策略管理相關領域工作，未來將持續落實資訊揭露透明原則，並配合公司ESG發展策略，執行利害關係人溝通機制及企業治理並協助公司推動各項永續發展計畫。

榮成紙業長期重視年輕人才的儲備及培養，重點栽培有創新能力的主管，及時給予肯定及新的成長機會，經由更多的歷練成為新一代經營團隊。

榮成

延伸閱讀

永豐金證券啟動2026徵才：MA 與全新 ITT 計畫同步招募 保障百萬年薪

AI 世代 永豐金證券擴大人才招募漏斗

榮成紙業捐樹苗給8校 國立二林工商肯定「育樹．育人」

尚凡國際與大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

相關新聞

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。