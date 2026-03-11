榮成人事異動！徐維澤接任財務主管 林器暉接任發言人

榮成（1909）11日宣布，原財務主管王瑞榮副總辭任，經2026年3月11日董事會通過由徐維澤接任財務主管、林器暉接任發言人。

王瑞榮副總經理自2021年加入榮成紙業台北總服務處，因個人職涯另有規劃，感謝他五年來的貢獻與付出。

榮成指出，新任財務主管徐維澤資深經理，現年45歲，畢業於國立成功大學財務金融研究所碩士，自2011年加入e該公司，於集團財務部門歷練15年，長期負責執行集團財務規劃、資金管理及聯貸業務，熟悉公司財務及產業營運模式，未來將與兩岸財務團隊共同合作，持續強化財務管理、資本市場運作與風險管理。

發言人一職由永續經理林器暉接任。林器暉經理現年37歲，畢業於國立中央大學應用地質研究所碩士，自2021年加入榮成紙業負責集團ESG、碳策略管理相關領域工作，未來將持續落實資訊揭露透明原則，並配合公司ESG發展策略，執行利害關係人溝通機制及企業治理並協助公司推動各項永續發展計畫。

榮成紙業長期重視年輕人才的儲備及培養，重點栽培有創新能力的主管，及時給予肯定及新的成長機會，經由更多的歷練成為新一代經營團隊。