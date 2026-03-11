快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

新鼎去年獲利與股息雙創新高 鎖定百億統包大案

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
新鼎董事長鍾士偉。圖／新鼎提供
新鼎董事長鍾士偉。圖／新鼎提供

中鼎集團旗下新鼎（5209）今日召開法人說明會，公布 2025 年多項營運指標均刷新歷史紀錄。受惠於高科技建廠與智慧化工程強勁需求，新鼎 2025 年 每股純益（EPS ）高達16.16元，並宣布擬配發13元現金股利，換算殖利率達 7.72%。截至目前，在建工程規模達 201.1 億元，連續十年創下新高，顯示新鼎正站在「量質並進」的歷史轉折點，未來將以百億級大案與 AI 自研技術為核心，開啟下一波成長循環。

新鼎表示，公司已成功突破過去小規模工程的格局，正式進入「大型統包（EPC）時代」。透過整合集團子公司萬鼎的設計與營造資質，新鼎正展現出強大的跨領域競爭優勢，近期成功得標中油 SIS1 系統更新、LNG 接收站儀控、軌道交通訊號整合等國家級基建。藉由整合「設計+營造+系統智慧化」的一站式服務效益，新鼎不僅能擴大單一案件案量，更能透過精準的系統控制降低開發成本，未來將鎖定承攬百億級大型統包工程，進一步優化長期獲利結構與利潤空間。

面對全球AI應用浪潮，新鼎不只是設備導入者，更是技術定義者。公司近年積極研發智慧維運平台 Mr. OPX已進入收割期。結合能源管理、製程模擬與數位孿生技術，成功導入智慧工廠、高速鐵路及中華電信數據中心等指標專案。此外，透過導入服務型 AI 機器人與 5G 專網技術，新鼎正為高科技廠房提供「無人化維運」解決方案，協助客戶達成數位轉型與節能減排的雙重目標。

新鼎除了展現強勁的成長願景，更具備穩健的財務體質。13元的現金股利與優異的殖利率，顯示公司對現金流管理及股東回饋的高度重視。在永續績效方面，公司也蟬聯11 屆公司治理評鑑 TOP 5%，並獲 TCSA 台灣百大永續典範企業獎。在 ESG 投資日益主流的趨勢下，新鼎的透明度與誠信經營已成為爭取專案與受到投資人青睞的「金字招牌」。

新鼎董事長鍾士偉表示，公司已具備承接超大型專案的技術與財務底氣。展望未來，新鼎將持續發揮中鼎集團「最值得信賴的」品牌價值，深耕智慧園區、數據中心及綠能基建。於在建工程規模持續創高的基石下，新鼎將結合 AI 自研技術與大型統包優勢，致力於推動事業版圖的跨越式擴張，為股東創造更豐碩的長期回報。

中鼎 每股純益 現金股利 法人說明會

延伸閱讀

崑鼎連8年賺逾一股本 去年獲利和配息同創新高

中鼎4500億元案量創巔峰 鎖定AI 算力基礎設施

新代去年營收及獲利同寫新高 每股純益達35.12元

台灣櫻花擬配發5元股息 獲利與配息同步創高

相關新聞

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。