新鼎去年獲利與股息雙創新高 鎖定百億統包大案

中鼎集團旗下新鼎（5209）今日召開法人說明會，公布 2025 年多項營運指標均刷新歷史紀錄。受惠於高科技建廠與智慧化工程強勁需求，新鼎 2025 年 每股純益（EPS ）高達16.16元，並宣布擬配發13元現金股利，換算殖利率達 7.72%。截至目前，在建工程規模達 201.1 億元，連續十年創下新高，顯示新鼎正站在「量質並進」的歷史轉折點，未來將以百億級大案與 AI 自研技術為核心，開啟下一波成長循環。

新鼎表示，公司已成功突破過去小規模工程的格局，正式進入「大型統包（EPC）時代」。透過整合集團子公司萬鼎的設計與營造資質，新鼎正展現出強大的跨領域競爭優勢，近期成功得標中油 SIS1 系統更新、LNG 接收站儀控、軌道交通訊號整合等國家級基建。藉由整合「設計+營造+系統智慧化」的一站式服務效益，新鼎不僅能擴大單一案件案量，更能透過精準的系統控制降低開發成本，未來將鎖定承攬百億級大型統包工程，進一步優化長期獲利結構與利潤空間。

面對全球AI應用浪潮，新鼎不只是設備導入者，更是技術定義者。公司近年積極研發智慧維運平台 Mr. OPX已進入收割期。結合能源管理、製程模擬與數位孿生技術，成功導入智慧工廠、高速鐵路及中華電信數據中心等指標專案。此外，透過導入服務型 AI 機器人與 5G 專網技術，新鼎正為高科技廠房提供「無人化維運」解決方案，協助客戶達成數位轉型與節能減排的雙重目標。

新鼎除了展現強勁的成長願景，更具備穩健的財務體質。13元的現金股利與優異的殖利率，顯示公司對現金流管理及股東回饋的高度重視。在永續績效方面，公司也蟬聯11 屆公司治理評鑑 TOP 5%，並獲 TCSA 台灣百大永續典範企業獎。在 ESG 投資日益主流的趨勢下，新鼎的透明度與誠信經營已成為爭取專案與受到投資人青睞的「金字招牌」。

新鼎董事長鍾士偉表示，公司已具備承接超大型專案的技術與財務底氣。展望未來，新鼎將持續發揮中鼎集團「最值得信賴的」品牌價值，深耕智慧園區、數據中心及綠能基建。於在建工程規模持續創高的基石下，新鼎將結合 AI 自研技術與大型統包優勢，致力於推動事業版圖的跨越式擴張，為股東創造更豐碩的長期回報。