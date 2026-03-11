快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

雲豹能源小金雞傳捷報 台普威強攻日本電力市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源，繼承攬國內大型光儲工程統包後，海外布局再傳捷報。台普威位於日本東北、中部、九州電力轄區之五座儲能案場（各2MW／8MWh）已陸續併網，並有兩座案場已順利通過能力測試，正式投入日本電力交易，象徵台普威儲能技術與系統整合實力，成功躍上國際電力市場舞台。

本案自前期規劃、系統設計、設備建置、能源管理系統（EMS）開發、調機優化至能力測試，全數由台普威團隊統合完成，成功將台灣電網級儲能專業經驗移植至日本市場，展現卓越的系統整合與工程執行實力。同時，台普威亦已建立台日兩地24小時維運體系，確保案場穩定運行與即時調度回應能力。

台普威能源總經理馮浩翔表示，本次通過能力測試並正式參與電力交易市場，對於台灣儲能企業而言具有重要指標意義。日本電力市場對於系統穩定度、調度精準度與即時反應能力要求嚴格，能夠順利通過測試並投入市場，代表台普威已具備成熟的電網調節能力與營運條件，更是台灣儲能產業走向國際的重要里程碑。

馮浩翔進一步指出，台普威為台灣實際建置量最大且經驗最豐富之儲能公司，具備完整的系統設計、EMS自主開發與專案整合能力，能依各國電網規範彈性調整與最佳化控制策略，也是本次能順利通過能力測試並快速投入市場的關鍵優勢。

隨日本電力市場對調度與穩定性需求持續升溫，台普威戰略目標明確，今年預計完成38MW／152MWh之建置併網，並持續開發40MW以上之特高壓儲能案件。除專注自有案場開發，台普威亦憑藉系統整合核心優勢，對外提供儲能整合系統銷售與技術服務，其中，兩項專案已於2025年順利併網，為集團帶來穩定營收動能。

展望未來，台普威預計2027年日本儲能建置與開發規模達262MW，並透過AI提升營運效益，延續高壓案件拓展動能，逐步建立可複製的國際營運模式，奠定今年進入資本市場之核心根基。

雲豹能源

延伸閱讀

科技巨頭搶電潮！00896成分股東元、大同率先吃大利多 年化配息13%搶攻能源轉型

發展分散供電 強化韌性

相關新聞

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。