中鼎4500億元案量創巔峰 鎖定AI算力基礎設施

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
中鼎在手訂單達4500億元創歷史新高，鎖定AI基礎建設及全球高科技版圖擴張。圖為中鼎董事長楊宗興。圖／中鼎提供
中鼎在手訂單達4500億元創歷史新高，鎖定AI基礎建設及全球高科技版圖擴張。圖為中鼎董事長楊宗興。圖／中鼎提供

全球統包工程領導大廠中鼎工程（9933）今日召開法人說明會，揭露強勁成長動能。2025年新簽約額達新台幣 1813億元，帶動在建工程規模衝上4504億元，雙雙刷新歷史紀錄。隨著專案組合優化與高毛利技術專案佔比提升，第四季單季EPS達2.14元。中鼎表示，公司已站上新一波成長循環的起點，未來將輔以「AI 算力基礎建設」與「能源轉型」為核心驅動，將龐大案量穩健轉化為長期股東價值。

當全球目光聚焦 AI 算力擴張，中鼎早已提前布局支撐 AI 運作最關鍵的電力基礎設施。中鼎指出，AI 的發展極度依賴能源穩定與綠色電力，而這正是中鼎具備絕對優勢的戰場。中鼎於全台天然氣複循環電廠建廠市占率已高達 70%。隨著通霄二期、大林電廠等大型專案推進，中鼎已轉化為 AI 產業鏈中不可或缺的「能源基建守護者」。針對 AI 數據中心與半導體廠，中鼎提供高門檻的電力、空調及水氣化整合方案，並結合領先市場的「零廢中心」技術，助力全球科技客戶建置符合淨零趨勢的綠色算力中心。

中鼎的全球統包實力正轉化為實質的海外成長動能，從傳統石化工程成功跨足高科技價值鏈。目前已鎖定新加坡美商記憶體大廠及美國德州 AI 伺服器大廠等高科技建廠工程。這類專案具備結算週期快、獲利穩定度高的特性，中鼎將積極切入全球科技巨頭供應鏈，展現與國際龍頭並肩作戰的實績，進一步優化集團長期獲利品質。

作為蟬聯 10 年道瓊領先指數（DJBICI）並名列全球營建工程業第一名的企業，中鼎強調，ESG 表現已轉化為實質的接案競爭力。在國際大型標案日益重視淨零減碳的趨勢下，中鼎憑藉卓越的結合智能與綠能的「綠色工程」技術，在國際競標中展現出強大的議價優勢與品牌信任感。

展望未來，中鼎楊宗興董事長表示，4500億元的新高在建工程規模，確保了未來數年的營運高能見度。集團將在擴張版圖的同時，持續強化風險控管與專案管理透明度，致力提升營運體質。在能源轉型與 AI 基礎建設的雙引擎驅動下，中鼎對長期事業版圖與獲利結構的持續優化充滿信心。

