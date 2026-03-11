台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

顏益財指出，今年3月舉行的TPM目前沒有結論，本來大型通路想要調降，隨著美伊開打後，船公司完全沒有讓價空間，大客戶四月中旬會簽約，約漲15%-20%。

航空貨運市場相當好，本周就開始調漲，全球航班大亂，導致貨運需求更強勁，AI相關的半導體、封裝等需求強勁。

荷莫茲海峽被封鎖，美以伊戰火升級阻斷紅海航線美伊戰爭事件塞港已經爆發，全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機；尤其，印度西岸出現船公司先把要進中東的貨櫃卸櫃，這些情況會造成貨櫃使用時間拉長，不要忽視2021年、2022年缺櫃的影響，當時最高鋒，搶一個櫃要加到3,000美元。

戰爭後物流業業績會好到有罪惡感，航線需求相當吃緊，中東、印巴、歐洲及近洋線會開始上漲，中東沒有辦法直接進港，各種中歐鐵路、歐洲的河運各種複合需求會增加，物流業要提供各種進入中東內陸的國家方案，所以物流業者近期都相當忙。

全球海運市場雙線告急，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重，全球運力減少5%到10%，德國鐵路公司也在修鐵路，整個供應鏈拉長增加10-15天，尤其，中東的產油國都是富裕國家，需求量大，再來亞洲區會開始出現缺櫃。

中東開始已經影響到歐洲地區，再來就會衝擊到北美線。