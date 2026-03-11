快訊

台驊控股總經理：全球海運市場雙線告急 恐釀紅海2.0危機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台驊控股總經理顏益財指出，航空貨運本周開始漲，3月15日起船漲定了，預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。記者黃淑惠／攝影
全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

顏益財指出，今年3月舉行的TPM目前沒有結論，本來大型通路想要調降，隨著美伊開打後，船公司完全沒有讓價空間，大客戶四月中旬會簽約，約漲15%-20%。

航空貨運市場相當好，本周就開始調漲，全球航班大亂，導致貨運需求更強勁，AI相關的半導體、封裝等需求強勁。

荷莫茲海峽被封鎖，美以伊戰火升級阻斷紅海航線美伊戰爭事件塞港已經爆發，全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機；尤其，印度西岸出現船公司先把要進中東的貨櫃卸櫃，這些情況會造成貨櫃使用時間拉長，不要忽視2021年、2022年缺櫃的影響，當時最高鋒，搶一個櫃要加到3,000美元。

戰爭後物流業業績會好到有罪惡感，航線需求相當吃緊，中東、印巴、歐洲及近洋線會開始上漲，中東沒有辦法直接進港，各種中歐鐵路、歐洲的河運各種複合需求會增加，物流業要提供各種進入中東內陸的國家方案，所以物流業者近期都相當忙。

全球海運市場雙線告急，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重，全球運力減少5%到10%，德國鐵路公司也在修鐵路，整個供應鏈拉長增加10-15天，尤其，中東的產油國都是富裕國家，需求量大，再來亞洲區會開始出現缺櫃。

中東開始已經影響到歐洲地區，再來就會衝擊到北美線。

台驊 美伊開戰

相關新聞

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

全球海運市場雙線告急，恐釀紅海2.0危機，台驊控股（2636）總經理顏益財指出，阿姆斯特丹、德國漢堡兩大港口塞港嚴重；航空貨運本周已經開始漲，3月15日起船漲定了，MSC開第一槍，已經發通知，歐洲線的GRI要加收2,000美元，歐洲線直接漲到3,000-4,000元，推估所有的船公司近期也會陸續宣布；而且預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

房市轉買方市場 海悅董座：購屋可「從從容容、超前部署」

在央行信用管制與市場觀望氣氛影響下，房市交易量降溫，不少建商認為市場已轉為買方市場。海悅國際董事長黃希文表示，目前購屋族反而可以「從從容容、超前部署」，短期房價沒有上漲的條件，現只希望銷售成數逐步回到正常水準。

