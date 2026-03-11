快訊

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房市趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

李同榮指出，美伊開戰以來，短短8天西德州油價由每桶65.1美元狂漲至90.77美元，漲幅高達39.3%，但耳聞戰爭將止，短短4天油價又下挫7.7%，亞洲股市在戰與和之間，重挫後又隨戰火狀況高低震盪。

其中台北股市短短8天指數狂跌3,400點約跌10%，但短短兩天又大漲2,000點漲幅約6%，這一切都因為美伊戰爭導致油價上漲，股市對通膨壓力的即時反映，油價漲，美股亞股同挫、油價跌，美股亞股同漲。

李同榮表示，股市與房市對油價漲與通膨預期高，有兩極化的反應。

油價漲，股市信心會下降，房市保值心態會增加，短期購屋信心增，但因通膨中期會帶來經濟成長趨緩或衰退隱憂，長期就會影響房市基本面，因此油價大漲對房市屬於「短多長空」，未來股市房市走勢持續脫鉤，會呈現「股強房弱或股弱房強」的兩極現象。

從歷史觀察，全球曾歷經發生三大石油危機：

第一次石油危機發生在1973-1974年，台灣房市正值房價末升段，通膨促使房價短期持續飆升；

第二次石油危機發生在1979-1981年，台灣房市正值主升段，房價隨之大漲至1980年底。

第三次石油危機發生在1990-1991年，台灣房價正值修正值下修末跌段，房價持續修正至1990年底，此次石油危機雖沒促使房市回升。但卻縮短了跌勢與跌幅。

李同榮認為，若此時爆發第四次石油危機，因短期有通膨壓力，對高檔中股市不利，對房市具有激發保值心理，有可能縮短下修中房市的跌勢與跌幅。

李同榮表示，未來股市房市走勢將持續脫鉤，若戰爭歇止，股市可能會持續向上，房市持續下修，若戰爭短期無法歇止，股市就會進入修正期，流動資金可能局部配置到房市保值，這有利於房市未來跌勢會縮短，跌幅也會縮小，但通膨過劇也會帶來經濟發展衝擊隱憂，對房市長線發展也會產生不利影響。

歷次石油危機對台灣房市影響。資料來源／李同榮
歷次石油危機對台灣房市影響。資料來源／李同榮

通膨 房市 油價 美伊開戰

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

獲利縮水、股價腰斬惹議　台虎董座：回歸穩健配息與專業治理

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

