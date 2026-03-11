油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房市趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

李同榮指出，美伊開戰以來，短短8天西德州油價由每桶65.1美元狂漲至90.77美元，漲幅高達39.3%，但耳聞戰爭將止，短短4天油價又下挫7.7%，亞洲股市在戰與和之間，重挫後又隨戰火狀況高低震盪。

其中台北股市短短8天指數狂跌3,400點約跌10%，但短短兩天又大漲2,000點漲幅約6%，這一切都因為美伊戰爭導致油價上漲，股市對通膨壓力的即時反映，油價漲，美股亞股同挫、油價跌，美股亞股同漲。

李同榮表示，股市與房市對油價漲與通膨預期高，有兩極化的反應。

油價漲，股市信心會下降，房市保值心態會增加，短期購屋信心增，但因通膨中期會帶來經濟成長趨緩或衰退隱憂，長期就會影響房市基本面，因此油價大漲對房市屬於「短多長空」，未來股市房市走勢持續脫鉤，會呈現「股強房弱或股弱房強」的兩極現象。

從歷史觀察，全球曾歷經發生三大石油危機：

第一次石油危機發生在1973-1974年，台灣房市正值房價末升段，通膨促使房價短期持續飆升； 第二次石油危機發生在1979-1981年，台灣房市正值主升段，房價隨之大漲至1980年底。 第三次石油危機發生在1990-1991年，台灣房價正值修正值下修末跌段，房價持續修正至1990年底，此次石油危機雖沒促使房市回升。但卻縮短了跌勢與跌幅。

李同榮認為，若此時爆發第四次石油危機，因短期有通膨壓力，對高檔中股市不利，對房市具有激發保值心理，有可能縮短下修中房市的跌勢與跌幅。

李同榮表示，未來股市房市走勢將持續脫鉤，若戰爭歇止，股市可能會持續向上，房市持續下修，若戰爭短期無法歇止，股市就會進入修正期，流動資金可能局部配置到房市保值，這有利於房市未來跌勢會縮短，跌幅也會縮小，但通膨過劇也會帶來經濟發展衝擊隱憂，對房市長線發展也會產生不利影響。