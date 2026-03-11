快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

賴正鎰呼籲政府應與產業界實質溝通，在危老都更常態化之際，應給予更務實的配套措施與行政彈性。

賴正鎰分析政府在「危老與都更」法規變革，重點為「限制小基地容積獎勵」、「住宅使用比例限制（須達1/2以上）」、「新增協議合建稅賦優惠（土增稅/契稅減徵40%）」，並推動老宅延壽與補強，力拚2027年5月31日前完成修法，並計畫刪除2027年的落日期限。

他表示，政府取消期限，可以避免過去建商為了趕容積獎勵而產生的「搶掛號」亂象，取消小基地容獎，可以讓大基地開發回歸理性，有利於提升城市防災機能與景觀。

然而，目前營建工料成本仍處於歷史高檔，若容積獎勵沒有隨物價動態調整，單靠刪除落日期限，恐怕難以吸引地主參與。特別是在中南部等開發成本敏感度較高的地區，政府若無法提供穩定的稅賦優惠與行政效率補償，所謂的法規常態化恐將淪為紙上談兵。

針對「租賃專法」與「住宅法」的修正，賴正鎰直指部分法規恐怕存在「扭曲市場機制」的風險。他指出，法規若強制保障 3 年租期或嚴格限制漲幅，從自由市場規律來看，房東為了彌補預期成本與未來風險，極可能在簽約首期便大幅調升租金，進而造成「租金一次性暴漲」，這對租屋族而言絕非好事。

賴正鎰說，過度的租賃管制會降低企業投入「長租公寓」或「品牌租屋」的誘因，阻礙建商轉型與市場升級。此外，關於「住宅法」將以「只租不售」為主、搭配租金補貼與包租代管的住宅政策，擬修正明定社會住宅應提供至少40%給弱勢族群，並新增至少20%租予新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。

他認為少子化是社會共業，像是今年2月出生6,523人，創歷年單月新低，年減37.32％，已連續62個月「生不如死」，這是攸關人口政策，政府不應將所有社會責任推給配合興建社會住宅的開發商，尤其是在土地取得成本高昂的當下，若再要求建商負擔過重的代金或捐贈比例，最終這些隱形成本仍會轉嫁至房價，形成惡性循環。

賴正鎰感嘆，目前房市已面臨第七波信用管制與土建融成數限縮的重壓，加上住宅三法的種種限制，房地產產業已然進入「寒冬」。他舉例，今年329檔期案量已出現年減 33% 的驚人跌幅，若開發端因政策高壓全面縮手，後端的建材、室內設計、居家裝修乃至金融貸款等百業都將受到衝擊。

賴正鎰呼籲政府應加強與產業共商共識，在法規細則上應給予建商足夠的作業彈性。面對政策波動，他也透露目前已有建商考慮進行策略轉型，由傳統的「賣斷式開發」逐步轉向具備抗通膨能力的「資產管理」與「飯店式加值服務」住宅，以應對未來的市場變局。

他表示，業界支持提升全民居住品質，但反對任何違反市場規律的強制作法。政府應以「獎勵代替限制」，並透過金融政策放寬對首購族與剛性需求的支持，而非讓住宅法規成為扼殺產業活力的枷鎖。唯有讓開發端有合理的生存空間，危老重建與都更才能真正動起來，實現真正的居住正義。

社會住宅 賴正鎰 內政部 租金 房價

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

獲利縮水、股價腰斬惹議　台虎董座：回歸穩健配息與專業治理

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

