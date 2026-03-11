快訊

中東戰事未歇、肥料供應受關注 台肥：保證供貨無虞

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台肥台中廠實景照。台肥／提供
台肥台中廠實景照。台肥／提供

台肥（1722）11日表示，因應近期中東戰事劇烈衝擊全球航運及能源供應，公司目前庫存加計在途原物料及肥料，皆達安全存量，半年內供貨無虞，敬請農民及用戶安心，毋須恐慌搶購囤積。

台肥表示，公司常態監控預測市場價格，批量採購進口原物料，以控管風險與營運成本，憑藉過去應對全球COVID-19疫情及烏俄戰爭引發之供應鏈危機的寶貴經驗，已於去年年底分批採購原物料，並於2026年上半年陸續到貨，故現有庫存合併在途之採購量，將確保國內肥料半年內供貨無虞，並可維持價格穩定。

目前進口之原物料，除市場熟知的液氨已到貨供應穩定，其他原物料亦陸續到貨，且物流布局另有東南亞、歐洲或澳洲等地之供貨夥伴合作，運輸航線多避開敏感衝突區域有利調度，即便目前部分海域情勢緊張，原材料運輸與成品配送依然維持高效運作，不受戰爭影響。

台肥指出，公司產品庫存充裕，足以滿足全國春耕後追肥需求，將持續監控市場價格波動，並配合政府政策，以穩定價格提供最高品質肥料，成為臺灣農民最堅實的後盾，共同守護農業。

原物料 台肥 中東 美伊開戰

相關新聞

50萬股東看過來！台泥股東紀念品 「美拉德風」環保摺疊提袋正式亮相

擁有超過50萬名股東的台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

25歲以下戶長大增11萬人 這區占比全台最高

房價高，許多人購屋年紀越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加。根據內政部2025年第3季最新資料，全國戶長人數共約有983萬人，其中25歲以下年輕戶長達21.6萬人，較十年前增加11萬人，翻倍成長。

獲利縮水、股價腰斬惹議　台虎董座：回歸穩健配息與專業治理

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

油價暴漲 房市要活起來了？李同榮揭歷史經驗：短多長空

美伊開戰，引發油價劇烈波動，油房勢趨勢專家李同榮表示，若第四次石油危機發生，通膨壓力大增，對經濟發展不利，股市將由強轉弱，房市短期會因保值心態上升，由弱轉強，但屬短多長空。

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

針對政府近期強力推動住宅相關三法修正草案，包括都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，目前的法規走向不僅對不動產開發業的經營模式、資金運用造成重大挑戰，更可能因市場機制受阻，反向導致租金暴漲與房價成本轉嫁。

