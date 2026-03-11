搶東京食品展商機 南市AI分身市長4語言行銷

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府瞄準東京食品展，今年特別設置黃偉哲市長的AI分身，可用日、英、韓、中四種語言，向訪客介紹台南農產特色，也成為行銷另類利器。圖 ／台南市政府提供
AI運用日益廣泛，台南市政府瞄準東京食品展，今年特別設置黃偉哲市長的AI分身，可用日、英、韓、中四種語言，向訪客介紹台南農產特色，也成為行銷另類利器。

黃偉哲今年再度率隊進軍邀集台南14家農特產品業者組成歷年最大展區，向日本通路市場招手。因往年買家來訪眾多，現場接待人力應接不暇，今年特別設置黃偉哲市長的AI分身，可用日、英、韓、中四種語言，向訪客介紹台南農產特色。

黃偉哲說，AI時代來臨，農產行銷也要跟著進化，為突破去年5億元訂單門檻，今年市府不只安排翻譯人員協助農產業者爭取商機，也事前與廠商合作訓練AI模型。

另外，當人潮湧入展區時，人工智慧可以用多種語言，協助農產業者說明產品特色，幫助工作人員分擔導覽重任，爭取買家停留目光。

農業局長李芳林指出，2024年的台南專區曾展出以AI生成的簡介影片，由市長黃偉哲以流利日文介紹農產，在當時廣受好評。今年則更進化，在本土AI業者「鑫揚智能（SynaiQ）」的技術支援下，訪客買家可直接在台南展區中與AI分身市長互動，用熟悉的語言詢問，就能即時獲得農特產資訊。

鑫揚智能科技說明，公司經營目標是透過軟硬體整合，協助政府與企業將AI導入營運場域，創造可衡量與持續的數位效益。

台南市政府瞄準東京食品展，今年特別設置黃偉哲市長的AI分身，可用日、英、韓、中四種語言，向訪客介紹台南農產特色，也成為行銷另類利器。圖 ／台南市政府提供
